Nowość na Steam. Piękna gra za darmo, post-apo z cyberpiratami

Czasem niezależne produkcje mają w sobie coś, co chwyta “od pierwszego wejrzenia”. Przeglądając nowości na Steam natknęliśmy się na CyberSeas, które warto pobrać na swojego PC-ta. Tym bardziej, że to gra za darmo.

Oto kolejna gra za darmo, która wpada do naszego zestawienia najciekawszych bezpłatnych premier na Steam w grudniu 2024 roku. Choć dopiero co pojawiła się na platformie Valve i mało kto ją zauważył, potrafi zainteresować swoim światem, oprawą i pomysłem na gameplay. A takie ukryte perełki najbardziej lubimy, zatem zachęcamy do sprawdzenia i kto wie, może spędzicie przy niej “wiele godzin”, bo na tyle ma starczyć wedle zapewnień twórcy. Przywitajmy CyberSeas.

Nowa gra za darmo na Steam. Pobierajcie CyberSeas

CyberSeas jest grą akcji osadzoną w postapokaliptycznym świecie przyszłości. Zamiast biegać z gnatem w dłoniach, wsiadamy tutaj do odrzutowca wyposażonego w harpun, dzięki któremu możemy zaczepiać się o elementy otoczenia. Wygląda to całkiem przyjemnie, a po pierwszych opiniach graczy widać, że gra się podoba. Posiada przede wszystkim łatwe i responsywne sterowanie, co w takich produkcjach jest w sumie najważniejsze.

Podczas rozgrywki poruszamy się po zalanych ulicach miasta i mamy łącznie do dyspozycji trzy rozległe mapy. Choć metropolia jest zniszczona, spotykamy w niej różnych mieszkańców, którzy zlecają nam zadania. Wykonując je pracujemy na swoją reputację. Rywalizujemy zatem w wyścigach, wykonujemy akrobacje z użyciem harpuna czy znajduj przedmioty kolekcjonerskie. Możemy również ulepszać naszą rakietę, by dostawać się w nowe miejsca zniszczonego świata.

Twórca CyberSeas zaznacza, że oddaje w nasze ręce dziesiątki misji do ukończenia, na wiele godzin zabawy. Więc jeśli chcecie pobrać grę za darmo, znajdziecie ją na Steam:

Źródło: Steam