Gry za darmo na PC, Xbox i PlayStation. Najlepsze premiery grudnia 2024

Grudzień okazuje się niesamowicie obfitym miesiącem, jeśli chodzi o nowe gry za darmo. W tym miesiącu dostaliśmy zarówno wielkie premiery, jak i mniejsze ciekawe tytuły free to play. Tutaj wybieramy najlepsze darmowe gry końcówki roku, przy których na pewno dobrze się pobawicie. Większość z nich to produkcje dostępne na PC, głównie na Steam. Ale jest również coś dużego dla posiadaczy konsol PS5, PlayStation 4 i sprzętów z logo Xbox.

Choć co chwilę pokazujemy Wam nowe gry za darmo, zawsze warto spojrzeć na te największe, najlepsze lub po prostu najciekawsze. Nasze zestawienie z listopada zawierało 30 świetnych tytułów free to play, które oczywiście nadal są do pobrania. Teraz popatrzmy, co przynosi grudzień i już po niecałej połowie miesiąca możemy powiedzieć – jest bardzo grubo. Tekst będziemy aktualizować wraz z pojawianiem się kolejnych wartych polecenia darmoszek, ale już dzisiaj jest tego sporo.

Najlepsze gry za darmo z grudnia 2024. Tytuły na PC, PlayStation i Xbox

Nieczęsto widzimy sytuację, by w tak krótkim czasie pojawiło się kilka znaczących, głośnych i dobrych premier za darmo. Kolejne podstrony tekstu poprowadzą Was przez produkcje, które po prostu warto ograć. Będą wyścigi, będzie świetny FPS, piłka nożna czy też niespodziewany hit Infinity Nikki. Są również niespodzianki od producentów niezależnych, z ciekawym horrorem na czele.

Zaczynamy od tytułu, który jest dostępny zarówno na PC (Steam), jak i na konsolach PS5 oraz Xbox Series. To potężna premiera końcówki roku w postaci Marvel Rivals.

Marvel Rivals

Gra zadebiutowała 6 grudnia i w ciągu trzech pierwszych dni od premiery, pobrało ją ponad 10 milionów graczy. Marvel Rivals to drużynowa strzelanka PvP z superbohaterami z uniwersum Marvela. Zobaczymy tutaj Avengersów, Strażników Galaktyki, X-Menów i wielu innych lubianych bohaterów, a jak widać po ocenach (4.66/5 w PS Store), tytuł został cieplutko przyjęty przez graczy.

PC (Steam) – pobierz Marvel Rivals za darmo

– PlayStation – pobierz Marvel Rivals za darmo

– Xbox – pobierz Marvel Rivals za darmo

