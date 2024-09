Ostatni moment na zgarnięcie dwóch gier za darmo. Dziś świetny polski FPS i nie tylko

Dziś nowe gry za darmo w Epic Games Store zapowiadają się bardzo, ale to bardzo dobrze. Nadal jednak macie szansę na odbiór poprzednich!

Epic Games Store nikomu nie przypomina o tym, że ich rozdawnictwo się kończy, dlatego zrobimy to my! Cały czas warto odebrać ostatnie darmówki, bo już dziś oferta zmieni się na nową.

Nowe gry za darmo w Epic Games Store, czyli co w zasadzie?

Nie będzie żadną tajemnicą, gdy stwierdzę, że od dawna wiemy, co nowego pojawi się za darmo w cyfrowym sklepie Epic Games Store. Każdy posiadacz tam konta, jak co tydzień, zdobędzie kolejną szansę na zgarnięcie gier bez dodatkowych opłat. Przy czym, podkreślam, jest na to ograniczony czas, a dzisiejsza oferta zapowiada się naprawdę nieźle. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, powinniście jeszcze zdążyć, aby odebrać ostatnie prezenty!

Fallout Collection to przecież kultowa klasyka, absolutny przełom w gatunku gier RPG, a także marka, bez której świat nie byłby współcześnie tak piękny. Nie uważam, abym przesadzał, bo to w końcu coś, co każdy gracz po prostu powinien znać. Jeśli natomiast już znacie, możecie zanurzyć się w szaleństwie “sportu z umiejętnościami”, czyli Wild Card Football.

Natomiast dla tych wyczekujących na nowe prezenty, mamy nie lada wiadomość – już dziś po godzinie 17:00 każdy bez opłat zgarnie nie tylko Football Manager 2024, ale również polskie Sniper: Ghost Warrior – Contracts. To ceniony FPS opierający się na wykonywaniu szeregu misji na terytorium wroga, w którym wcielamy się przede wszystkim w snajpera. Zanim zapytacie, to odpowiem, że tak, warto zagrać!

Źródło: Epic Games Store