Polska „przytłaczająco dobra” premiera na Steam za 22 zł zamiast 92 zł

Priest Simulator pozostawał we Wczesnym Dostępie na Steam ponad dwa lata, lecz w końcu doczekaliśmy się ostatecznej premiery, która miała miejsce 5 grudnia 2024. Nie jest to produkcja dla każdego i zdajemy sobie sprawę, że może urazić osoby wierzące, lecz jeśli macie dystans do świata, lubicie zwariowane przygody oraz potężną dawkę humoru, jest to pozycja obowiązkowa. Symulator Księdza posiada ponad 600 recenzji od graczy na Steam, a średnia jest “przytłaczająco pozytywna”. Oznacza to, że aż 95% osób poleca odpalić ten tytuł. A my polecamy go odpalić za 22 zł z groszami, zamiast płacić standardową cenę niemal 92 zł.

Priest Simulator w promocji. Tani klucz Steam

Standardowa cena Priest Simulator na Steam nie jest jakaś przesadnie duża i wynosi 91,99 zł. A co ciekawe, platforma odpaliła promocję na grę, oferując ją za 55,19 zł. Jednak można jeszcze taniej, bo klucz kupimy dokładnie za 22,91 zł w promocji sklepu Instant Gaming. To zaufany i pewny sprzedawca, zatem możecie korzystać z okazji bez obaw.

Zasiadając do Priest Simulator wcielamy się w rolę księdza wampira, który pragnie odzyskać nietoszopa i wrócić do Piekła. Aby osiągnąć cel, musimy zwalczaj hordy szatanistów, budować muskuły, odnawiać kościół i gromadzić splendor. Do dyspozycji mamy święty arsenał złożony z 8 unikatowych broni, będziemy też ratować wieśniaków odprawiając egzorcyzmy czy… spowiadać i prawić kazania.

Mieszanina to zaiste dziwna, lecz opinie graczy na Steam są niemal jednoznaczne. Oto kilka wpisów od graczy:

Dobre dobre dobre. Jak za starych dobrych czasów gry we ,,Franko”. Polecam entuzjastom polskiego dubbingu i rzucania mięsem. Hell yeah! Jedna z najlepszych gier w jakie grałem. – Pozytywnie walnięta

– Klimacik zachowany

– Mechaniki fajne

– Dialogi piękne

– Ciekawa historia Naprawdę świetna gra wyróżnia się na tle innych gier co czyni ją taką wyjątkową. Idealna na luźne pogranie i zrelaksowanie się. Muzyka z gry jest naprawdę godna podziwu. Bardzo polecam Steam

Źródło: Steam