PSP jako konsola stacjonarna? Ten mod daje urządzeniu drugie życie

Niech o skali popularności PSP przemówi fakt, że właśnie jeden z graczy dokonał genialnej przeróbki starego urządzenia. Okazuje się, że mobilne PlayStation jest w stanie poradzić sobie jako konsola stacjonarna. Podłączymy je do telewizora, a nawet do zewnętrznego kontrolera. A jest na tym w co grać!

PSP, ale to konsola stacjonarna

Kultowa konsola Sony sprzed lat właśnie zyskała nowe życie. Pewien miłośnik sprzętu postanowił stworzyć stacjonarne PlayStation Portable (jak to brzmi…), które bez trudu uruchamia kultowe gry i pozwala korzystać z bezprzewodowego pada. Sprzęt podpinamy do telewizora i cieszymy się graniem na dużym ekranie. Jak to działa?

Tak naprawdę jest to specjalna przystawka, w której znajduje się PSP. Obudowa daje nam dostęp do napędu UMD, a także złącz i podłączania kontrolera. Co ciekawe, projekt jest dość poważny – możecie kupić zestaw do samodzielnego “obudowania” PSP, lub gotowca z już wbudowaną konsolką.

Stacjonarne PSP kupicie tutaj:

Część opcji jest już jednak niedostępnych. Sprzęt cieszy się dużym wzięciem i będzie trzeba czekać na dodatkowe dostawy.

Pomysł szalony? Owszem, ale działa i jest niezłą metodą na ogrywanie klasyków z tego urządzenia. Tym bardziej że najlepsze gry na PSP to doprawdy genialne produkcje, których nie sposób ograć na innych urządzeniach. Wystarczy przypomnieć sobie kilka tytułów pokroju Loco Roco, God of War czy nawet GTA, aby uznać, że biblioteka tytułów z mobilnego PlayStation należy do wybitnych. Dosłownie, macie tam tysiące gier godnych uwagi. Do dziś to jedna z najlepiej rozwiniętych konsol w historii interaktywnej rozrywki.

Źródło: gamerant.com