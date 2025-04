Niespodzianka dla graczy PlayStation! Ta aktualizacja PS5 powinna Was ucieszyć

Jeżeli zatęskniliście za klasycznymi motywami na konsolę PlayStation 5, przychodzimy do Was ze znakomitą wiadomością. Chodzi tutaj konkretnie o motywy wydane z okazji 30. rocznicy PlayStation, które pierwotnie trafiły do graczy w zeszłym roku, jednak ostatecznie zostały wycofane w styczniu bieżącego roku. Sony obiecało wówczas, że powrócą one w przyszłości. No i tak też rzeczywiście będzie!

Nowa aktualizacja systemowa PS5 ucieszy graczy

Japońska korporacja oficjalnie ogłosiła nową aktualizację systemową dla konsol PlayStation 5. Ta wprowadza dwie długo wyczekiwane funkcje: audio focus oraz wspomniane już klasyczne motywy interfejsu inspirowane PS1, PS2, PS3 i PS4. Co więcej, aktualizacja będzie dostępna już od jutra, czyli 24 kwietnia 2025 roku w ramach fazowego wdrożenia. Udostępnianie zostanie podzielone na etapy dla regionów całego świata.

Funkcja audio focus

Jeżeli natomiast chodzi o audio focus, czyli precyzyjne dostrojenie dźwięku, będzie to funkcja, która pozwoli graczom wzmacniać konkretne zakresy dźwięków. Dzięki tej opcji będziemy lepiej słyszeć kluczowe elementy rozgrywki w naszych ulubionych grach. Dostępne będą cztery różne ustawienia:

Wzmocnij niskie tony – wzmocnienie dźwięków o niskiej częstotliwości (np. warkot silników);

– wzmocnienie dźwięków o niskiej częstotliwości (np. warkot silników); Wzmocnij mowę – wzmocnienie dialogów, głosów postaci, czatów głosowych itp.;

– wzmocnienie dialogów, głosów postaci, czatów głosowych itp.; Wzmocnij wysokie tony – wzmocnienie dźwięków o wysokiej częstotliwości (np. kroki, dźwięki metalu);

– wzmocnienie dźwięków o wysokiej częstotliwości (np. kroki, dźwięki metalu); Wzmocnij ciche dźwięki – wzmocnienie cichych dźwięków w szerokim spektrum częstotliwości.

Każdy preset można dostosować w trzech poziomach (słaby, średni oraz mocny), a także osobno dla lewego/prawego kanału. Warto zaznaczyć, że funkcja działa wyłącznie z słuchawkami podłączonymi przez USB lub analog. Włączyć możemy ją w ustawieniach dźwięku lub poprzez Control Center.

Klasyczne motywy UI

Jak już zostało wspomniane, po zaskakująco entuzjastycznej reakcji społeczności na 30. rocznicę PlayStation, Sony przywróciło cztery retro motywy interfejsu, stylizowane na poprzednie generacje konsol. Gracze będą mogli zmienić wygląd menu PlayStation 5 na wzór PS1, PS2, PS3 oraz PS4.

Źródło: PlayStation Blog