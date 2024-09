PSP, czyli przenośna konsola Sony sprzed lat to klasyk, którego nie wypada nie znać. Wszyscy kojarzymy wygląd tej kultowej konsoli, ale co powiecie na najlepsze gry, jakie kiedykolwiek zagościły na płytkach UMD? Oto najlepsze gry na PlayStation Portable w historii.

PSP i wszystko to, co klasyczne

Po wielu latach od premiery PSP wiemy, że mało która konsola może się z nią równać. Oto bowiem małe urządzenie, które dawno temu pozwoliło nam przenieść pełnoprawne gry do naszej… kieszeni. Ekran LCD, dźwięk, trójwymiarowa grafika i marki, których nie powstydziłyby się duże konsole. Dla niektórych cudem było, że to wszystko może działać. I działało, na dodatek bardzo dobrze.

PSP to najlepsze, co mogło nas spotkać. Teraz już nie robią takich konsol…

Nic więc dziwnego, że dziś konsola ta jest wspominana z ogromnym sentymentem. Ukazała się na nią masa gier, spośród których część była najlepsza w swojej kategorii.

Najlepsze gry na PSP — czy znasz je wszystkie?

Dlatego pora na odświeżenie pamięci i przypomnienie sobie najlepszych gier na PSP. Wybór subiektywny jest bardzo trudny, dlatego postanowiłem skorzystać z przynajmniej częściowo obiektywnego narzędzia. Mam tu oczywiście na myśli serwis Metacritic, na którym znajdziemy oceny poszczególnych produkcji. To daje nam obraz tego, które gry były najbardziej cenione.

God of War: Chains of Olympus

Przenosiny serii God of War na PSP nie były łatwe. Oto bowiem na małej konsolce musiała zmieścić się wypakowana akcją gra w stylu slasherów, na dodatek opowiadająca epicką, brutalną historię. Zadanie karkołomne, ale się udało. To jedno z największych osiągnięć deweloperów tworzących na PlayStation Portable, które od strony fabularnej stanowi genialne uzupełnienie serii.

Gra, w której można się zakochać!

Na dodatek produkcja wygląda i działa wyśmienicie, dostarczając nam pełnoprawnego doświadczenia, które poznaliśmy na PS2 i PS3. Gra zawiera niemal wszystko to, co było wyśmienite w poprzednich odsłonach, nie zwalnia tempa, gwarantuje te same emocje, brutalność i klimat.

Grand Theft Auto: Chinatown Wars

Gracze posiadający PSP mieli okazję kilkukrotnie zagrać w serię Grand Theft Auto na małym ekranie. O ile Liberty City Stories i Vice City Stories stanowiły spin-offy dużych odsłon (odpowiednio fabuły III i Vice City) z całą gamą tych samych mechanik, to Chinatown Wars było swoistym krokiem wstecz. Znowu oglądaliśmy rozgrywkę z rzutu izometrycznego, a całość była bardziej zręcznościowa i arcade’owa. I był to strzał w dziesiątkę. Gra stanowiła ukoronowanie wielu lat genialnych i pomysłowych decyzji twórców.

Nietypowe, ale cenione GTA.

Ostatnie GTA na PSP było świetne i choć nie obroniono się przed niektórymi błędami, to gra nadrabiała nietuzinkowym pomysłem na siebie. Mnóstwo minigier i aktywności pobocznych, naprawdę urocza grafika i świetny klimat sprawiały, że w to chciało się grać. Niestety, bardzo szybko mogliśmy dobrnąć do końca, czując ogromny niedosyt.

Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable

Persona 3, a w zasadzie Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable to idealny przykład tego, że PlayStation Portable, choć małe, to było zdolne do radzenia sobie z gigantycznymi grami. Kilkadziesiąt godzin zabawy, a to wszystko zamknięte na malutkiej płytce UMD? Wówczas brzmiało to jak misja niemożliwa, z której twórcy wywiązali się wzorowo.

Ta seria to ponadczasowy ideał – przynajmniej dla niektórych.

No dobrze, mamy aspekty techniczne i sam fakt stworzenia takiej gry na PSP. A to przecież nie tylko dzieło technologii, lecz również scenopisarstwa. Trzecia Persona zadaje nam wiele pytań, każe zastanowić się na temat ludzkiej natury, naszego postępowania i śmierci. To szalenie głęboka produkcja, która dzięki bogatej fabule nie starzeje się ani trochę. Nawet, jeżeli widzimy dość pikselową grafikę.

Lumines

Wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, ryzykowne, zaskakujące — takie były niektóre gry na PSP i w tę kategorię idealnie wpisuje się Lumines. Nie znacie? To logiczna gra o układaniu puzzli, którą zaopatrzono w niesamowitą oprawę wizualną i genialną ścieżkę dźwiękową.

PSP i gry wyjątkowe to dobre połączenie.

Z perspektywy czasu można stwierdzić, że Lumines zostało przez wielu graczy niedocenione. To niby “tylko” logiczna gra, a w rzeczywistości produkcja, która zostaje z nami na długo po zakończeniu rozgrywki. Niepowtarzalne doświadczenie, które mimo 19 lat na karku nadal potrafi chwycić za umysł i sprawić, że chcemy wrócić. Pozycja obowiązkowa.

Metal Gear Solid: Peace Walker

Nie ma mowy o okrojonej wersji gry Metal Gear Solid na PSP. W żadnym wypadku nie jest to produkcja, której czegoś brakuje, jest biedniejsza od dużych wersji czy jakkolwiek gorsza. Deweloperom tej potężnej serii udało się bowiem całkowicie przenieść markę na malutką konsolę, z całym jej bagażem doświadczeń, świetną fabułą i rozgrywką, która jest jedyna w swoim rodzaju.

Jakim cudem udało się to stworzyć?

To nie jest produkcja dla największych fanów serii, podczas gdy inni mogą ją odpuścić. Nie — Metal Gear Solid: Peace Walker jest obowiązkowe dla wszystkich graczy na PSP. Geniusz w gamingowej postaci!

Inne klasyki, czyli masa genialnych produkcji

Powyższa lista, czyli 5 najlepiej ocenianych produkcji z PSP to tak naprawdę jedynie początek. Łącznie w trakcie obecności sprzętu na rynku, deweloperzy dostarczyli aż 1924 gry na przenośne PlayStation. To ogromna biblioteka, na którą składa się ogrom dużych, pełnoprawnych gier. Znajdziemy wśród nich sporo ekskluzywnych gier, portów z dużych konsol czy wariacji na temat znanych marek, bo na PSP gościł nie tylko Kratos z God of War, ale także i m.in. Little Big Planete czy Solid Snake.

Jakie jeszcze gry na PSP warto znać? Oto rozszerzenie listy:

Wipeout Pure

Final Fantasy Tactics

GTA: Liberty City Stories

Tekken 5: Dark Ressurection

Ridge Racer

Jeanne d’Arc

Tactics Ogre: Let Us Cling Together

Syphon Filter: Dark Mirror

Metal Gear Solid: Portable Ops

Disgaea: Afternoon of Darkness

Velocity

LittleBigPlanet

PixelJunk Monsters Deluxe

Burnout Legends

Patapon

God of War: Ghost of Sparta

Jak widać, pozycji jest sporo — a to dopiero ułamek tego, w co możecie zagrać na przenośnym PlayStation. Jeżeli stara konsolka zalega wam gdzieś na strychu, to pora ją odkurzyć. Zamontować baterię (bo pewnie spuchła), kartę pamięci i zaopatrzyć się w kilka ciekawych gier. Na aukcjach nadal da się znaleźć wiele pozycji. Może to być początek wspaniałej gamingowej przygody.

Źródło: Opracowanie własne i serwis Metacritic