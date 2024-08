Zapraszamy na nowy zrzut bezpłatnego grania i choć nie jest on tak spektakularny jak prezentowane wczoraj gry za darmo na Steam, to znajdziemy tutaj choćby świeżutką premierę, która powinna przypaść do gustu fanom wyścigów. Wśród wersji demo wyróżnia się z kolei strzelanka dla jednego gracza, której akcja przenosi nas do świata snów. Będzie też taktyczny sieciowy FPS i choć posiada on mieszane oceny, też może się spodobać. Zatem ruszamy z linkami i trailerami najciekawszych darmoszek! Zanim przejdziemy do nowych tytułów, zwracamy Waszą uwagę na kilka wcześniej przedstawionych produkcji oraz niezłe promocje na 101 gier AAA oraz AA:

Gry za darmo na Steam. Co nowego do pobrania? (13 sierpnia 2024)

Kto sprawdził już powyższe linki (a naprawdę warto!) niech spojrzy na to, czego jeszcze nie prezentowaliśmy:

Co polecamy?

Jak wspomnieliśmy, najciekawiej z dzisiejszego zestawienia prezentują się wyścigi motocykli z wózkiem bocznym. Chodzi o Sidecar Evolution 2024, które łączy wieloosobową grę wyścigową do 40 osób jednocześnie z gatunkiem MMO. Rdzeniem gry są krótkie, dynamiczne wyścigi z niezbyt skomplikowanym sterowaniem. Mamy 15 pojazdów, 40 prawdziwych i niestandardowych torów oraz 10 różnych środowisk, po których się ścigamy.

Havoc to natomiast arcade’owa taktyczna strzelanka pierwszoosobowa z półzniszczalnym otoczeniem. Gra oferuje różnorodne tryby gry, w tym Bomb Defusal, Team Deathmatch, Free for All i Gun Game, a także rozbudowane opcje dostosowywania ustawień lobby do własnych preferencji.

Z wersji demo oraz prologów polecamy z kolei trzy tytuły. Pierwszym jest strzelanka REM, w której musimy stawić czoła bogom igrającym z naszymi snami i koszmarami. Fajnie prezentuje się również utrzymany w pikselowej oprawie FPS Haunted: Attack of the Dead Men. Tutaj jesteśmy wrzuceni w sam środek chaotycznej walki o życie z setkami wskrzeszonych Rosjan. Świetne oceny zbiera z kolei Retail Company Simulator, w którym możemy stworzyć własną firmę.

