Nowa gra za darmo to istny szał na Steam. 42 tys. graczy, świetne oceny

Oto najnowszy hit wśród opisywanych przez nas gier za darmo na Steam. Jak widać, sukcesu nie zdobywa się jedynie straszeniem, strzelaniem czy ciekawą fabułą. W tym przypadku zadziałał multiplayer, który pozwala graczom wspólnie podjąć się prowadzenia supermarketu. A jeśli od razu się uśmiechasz myśląc “to nie dla mnie”, może przekonają Cię liczby oraz oceny Supermarket Together, bo właśnie to jest nowy darmowy hicior na platformie Valve.

Supermarket Together to gra za darmo, w którą gra w tej chwili 38 tys. osób

Supermarket Together to symulator prowadzenie wielkopowierzchniowego marketu. Możemy bawić się samemu, albo w trybie sieciowym do 16 osób jednocześnie. I właśnie ta druga forma zabawy zapewniła produkcji sukces. Gra miała swoją premierę na Steam w dniu 9 sierpnia, a więc niecałe trzy dni temu. Od tego czasu zebrała ponad 2,2 tys. recenzji, z czego aż 91% to opinie pozytywne. Więcej tego – w momencie pisania tej wiadomości, na serwerach tytułu siedzi 38 tys. graczy, a maksymalny peak wynosił dotychczas ponad 42 tys. osób bawiących się w tym samym czasie (dane ze steamdb).

Gracze bardzo chwalą Supermarket Together i zdarza się nawet, że nazywają grę najlepszym symulatorem prowadzenia supermarketu. Ano właśnie, prowadząc swój biznes musimy zatrudniać pracowników, dbać o porządek, rozkładać towar, a nawet sprzątać. Musimy uważać też na złodziejaszków, którzy starają się uszczuplić nasz dzienny utarg. Jeśli złapiemy kogoś z lepkimi łapkami na gorącym uczynku, możemy go np. zdzielić miotłą i przepędzić.

Fajnym rozwiązaniem w Supermarket Together jest to, że im więcej osób bierze udział w rozgrywce, tym poziom trudności jest wyższy. W pełni ulepszony sklep może pomieścić do 49 000 produktów na swoich półkach. Więc do roboty!

Źródło: Steam, opracowanie własne