Gra za darmo. FPS z motywem cofania czasu do pobrania na Steam

Kto lubi strzelanki opierające sią na walce 1 vs. 1, gdzie liczy się nie tylko zręczność, ale i strategiczne podejście, może sięgnąć po T.I.M.E. To nowa gra za darmo na Steam z motywem pętli czasu.

Dzisiaj mamy dla Was sporo nowych gier za darmo, ale tylko niektóre tytuły zasługują na szczególne wyróżnienie. Wspominaliśmy o mrocznej premierze niczym Little Nightmares, a teraz pora na akcję z karabinem w dłoniach. Nowy FPS, o którym przeczytasz poniżej, opiera się na starciach 1 na 1, ale zawiera również fajny pomysł związany z cofaniem czasu. Tutaj przegrany nie zawsze jest na gorszej pozycji.

Bezpłatny FPS do pobrania. Gra za darmo czeka na Steam

T.I.M.E jest tzw. boomer shooterem, gdzie na arenie walki stają jedynie dwie osoby. Tłem fabularnym tytułu jest opresyjna alternatywna rzeczywistość. Totalitarny rząd skaził całą planetę, chcąc zrealizować swój utopijny plan “szczęścia ludzkości”. Najwyżsi rangą oficerowie postanowili kupić sobie trochę czasu, aby naprawić błędy. Pomysł mieli taki, by cofnąć się w czasie do punktu, w którym będą mogli dowiedzieć się, gdzie wszystko poszło nie tak. Niestety, to jeszcze bardziej skomplikowało sprawę, ponieważ rządzące frakcje poróżniły się co do przyczyny katastrofy. Zaczęła się kolejna wojna, kolejne manipulowanie czasem, co doprowadziło do powstania różnych rzeczywistości.

Gracz znajduje się w jednej z takich linii czasu i staje do walki o “swoją prawdę”. Nasz przeciwnik jest jeden i mamy trzy rundy, by go pokonać. Po każdej rundzie pokonany może jednak cofnąć czas do momentu, który jest dla niego korzystny. Od tej chwili rozpoczyna się runda druga. Możemy w ten sposób zastawić zasadzkę na wroga, zgarnąć broń sprzed jego nosa czy uniknąć ataku. Nie wszystko jest jednak po stronie przegrywającego gracza, ponieważ jeśli wygrasz rundę, jesteś o krok bliżej do zwycięstwa i możesz również wybrać bronie na kolejne starcie.

Manipuluj czasem pod koniec każdej rundy, przesuwając się na lepszą pozycję na następną rundę. Stwórz paradoks, który generuje nowe bronie i/lub wzmocnienia w walce, które przechylają szalę na twoją korzyść. Steam

Podoba się Wam taka koncepcja zabawy? Poniżej link do pobrania gry za darmo.

Źródło: Steam, opracowanie własne