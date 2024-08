101 gier na Steam w promocji. Potężne hity AAA i AA od 4 do 30 zł

Zapraszamy na gigantyczne zestawienie gier na Steam w promocji. Znajdziecie tutaj ponad setkę znanych produkcji AAA oraz AA, które kupicie od 4 zł z groszami.

Sprawdzamy po raz kolejny najlepsze promocje na gry PC, które można kupić tanio i aktywować na platformie Steam. Oprócz tony gier za darmo, o których piszemy codziennie, warto czasem wydać kilka złotych i zaopatrzyć się w coś naprawdę wielkiego. W dzisiejszym zestawieniu nie zabraknie takich marek jak Resident Evil, Batman czy TES. Będą też wyścigi, bijatyki oraz znane i uwielbiane gry strategiczne. Na liście czekają również shootery z najwyższej półki.

Wszystkie gry kupimy w formie kluczy Steam w jednym z najlepszych i najbardziej wiarygodnych sklepów z wirtualną rozgrywką. Mowa o Instant Gaming, któremu z całą pewnością można zaufać. Klucze otrzymujemy od razu po dokonaniu płatności i bez problemu aktywujemy na Steam. Korzystaliśmy wielokrotnie, więc są to słowa poparte własnym doświadczeniem.

Dobre i znane gry na PC w promocji. Tanie klucze Steam (część I)

Zwyczajowo polecamy po trzy gry z wybranych promocji. Tym razem będzie ciężko, ponieważ w zasadzie każdy tytuł jest godny uwagi i wszystko zależy od tego, czego szukamy. Jednak po to tu jesteśmy, żeby wspomóc radą, zatem lecimy z wyróżnioną trójką.

Resident Evil 3

W zasadzie każdy gracz, który uważa się za fana gier akcji z dreszczykiem, powinien zaliczyć odświeżony w 2020 roku Resident Evil 3. I nie jest to odgrzewany kotlet jakich wiele, na które zazwyczaj narzekamy, tylko solidna robota, która przeniosła kultową część z zombiakami na współczesne sprzęty. Gra obejmuje również dodatek Resident Evil Resistance, czyli nowy tryb rozgrywki wieloosobowej online 1 kontra 4.

Monster Hunter: World

Szybka akcja czeka na nas również w świetnie ocenianym Monster Hunter: World. Gra pozwala nam wcielić się w rolę łowcy i polować na dzikie potwory. Możemy to robić samodzielnie lub w trybie współpracy z maksymalnie trzema innymi graczami. Czekaja na nas piękne tereny do odwiedzenia, w których leża mają odmienne i ogromne bestie. Po pokonaniu poczwary dostaniemy materiały służące do wyrobu silniejszej broni i pancerzy, z którymi ruszymy na jeszcze groźniejsze bestie.

A Plague Tale: Innocence

W 2019 roku zachwycaliśmy się A Plague Tale: Innocence, czyli przygodową grą akcji z elementami skradanki, która przenosi nas do mrocznego świata opanowanego przez czarną śmierć. My wcielamy się w młodą dziewczynę imieniem Amicia, która wraz z pięcioletnim bratem Hugo stara się przetrwać i umknąć Inkwizycji. Grę polecamy wszystkim fanom wielkiej przygody w epickim stylu.

Druga część zestawienia z kluczami Steam w promocji na drugiej podstronie.