Gra za darmo na Steam do sprawdzenia. “Horror, który wyłączyłem ze strachu”

To trzecia z polecanych dzisiaj gier za darmo, choć jest jedynie teaserem nadchodzącej całości. Mimo to wyróżniamy ją osobnym wpisem ze względu na atmosferę i bardzo dobre wykonanie pod względem grafiki, która stara się zbliżyć do realizmu. Użytkownicy Steam, którzy ją pobrali, wystawiają bardzo pozytywne opinie (średnia z 50 recenzji to 88/100), zatem jest to dobrym argumentem, byście i Wy ją poznali.

Z wcześniejszych dzisiejszych perełek za darmo polecamy również:

Steam – nowa gra za darmo do sprawdzenia to horror na tonącym statku

SAVE Teaser: Before the Dawn to darmowa cząstka większej całości pod tytułem SAVE, której data premiery ma nastąpić wkrótce. Niestety, dokładny termin debiutu nie został jeszcze ujawniony. Podczas gdy SAVE ma być survival horrorem przeznaczonym do kooperacji do 4 graczy jednocześnie, w udostępnionym teaserze pobawimy się w samotności, eksplorując wnętrze gigantycznego mrocznego statku.

Fabuła SAVE Teaser: Before the Dawn jest osadzona przed właściwą grą, a więc jest niejako wstępem do nadchodzącej produkcji. Jak czytamy na Steam, wcielamy się tutaj w rolę protagonisty uwięzionego na 6 000-tonowym statku ‘SENARA’, który tonie z powodu tajemniczych zjawisk. Nie posiadamy żadnej broni ani mocy. Musimy więc zdać się na swój spryt, zbierając przedmioty i rozwiązując zagadki, by uciec z przeklętego okrętu.

Studio odpowiedzialne za produkcję, czyli Influsion Inc., stawia na realizm w oprawie wizualnej, co przynajmniej częściowo udało się osiągnąć. Co do wrażeń z rozgrywki, te są bardzo pozytywne. Oto jedna z opinii wystawionych teaserowi na Steam:

Naprawdę nie mogę doczekać się pełnej wersji. Byłem tak przestraszony, gdy tylko dotarłem na drugie piętro, że wyłączyłem grę. Myślę, że tytuł podwaja poziom grozy ze względu na znacznie bardziej realistyczną grafikę niż w innych produkcjach z gatunku horroru.

Chcecie sami wypróbować SAVE Teaser: Before the Dawn? Oto link do pobrania:

Źródło: Steam, opracowanie własne