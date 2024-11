Wiedźmin 4 z datą premiery na GOG-u? Fani szaleją, ale srogo się rozczarują

W serwisie GOG pojawiła się data premiery gry Wiedźmin 4, ale od razu możemy być pewni, że nie jest to nic autentycznego. Ba, to nawet nie placeholder.

Serwis GOG do tej pory był tą “główną” platformą dla poprzednich gier CD Projekt RED z Wiedźminem 3 i Cyberpunk 2077 na czele. Wiele znaków wskazuje jednak na to, że w przypadku kolejnej gry studia niekoniecznie sytuacja będzie wyglądać tak samo. Do tego, co warto zaznaczyć, nawet krótkie poszukiwanie informacji w sieci jednoznacznie potwierdzi, że to tylko fanowska przeróbka.

Wiedźmin 4 z datą premiery… na GOG? W 2025?

Brzmi to dość podejrzanie. CD Projekt RED wielokrotnie podkreślało, że jednocześnie rozwija kilka projektów, jak choćby poboczną grę z uniwersum Wiedźmina, nowego Cyberpunka czy właśnie Wiedźmina 4. Ta ostatnia produkcja znajduje się w najbardziej zaawansowanym stadium produkcji, więc w teorii możemy oczekiwać na nowe wieści potencjalnie nawet w 2025 roku. Sam jednak nie radzę spodziewać się debiutu w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Kwestia wydania gry to raczej 2026-2027 rok.

Dlatego też takie zaskoczenie może budzić rzekome “odkrycie” internautów, którym jeden z użytkowników podzielił się na Reddicie. Otóż wrzucił on screena z platformy GOG z zakładką Wiedźmina 4. Do tego widnieje tam oczywisty placeholder “31 grudnia 2025 roku”. Niejako dodaje temu wiarygodności, ale tylko pozornie. Tak naprawdę placeholder ten oznaczałby zaplanowaną datę premiery gdzieś w przyszłym roku, co jednak wydaje się tak naprawdę niemożliwe.

Do tego wszystkiego wystarczy samemu udać się na platformę i poszukiwać karty gry, której tam… nie ma. Tak naprawdę nie wiemy, czy nowa część polskiej serii RPG-ów tam w ogóle trafi. Wszystko przez umowę z Epic Games na pomoc w tworzeniu gry na Unreal Engine 5. Nie jest to dowód na to, że będzie to tytuł ekskluzywny Epic Games, ale na razie nic nie zostało potwierdzone. Wielu internautów niestety wierzy w przedstawionego screena, który z rzeczywistością nie ma nic wspólnego.

