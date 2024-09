Zdjęcia i specyfikacja Nintendo Switch 2 wyciekły. Konsola będzie hitem

Oficjalnie Nintendo powiedziało tylko, że konsola nadchodzi. Nieoficjalnie poznaliśmy jej przybliżony wygląd, a także szczegółową specyfikację. Będzie kolejny bestseller?

Nintendo Switch 2 na pierwszych zdjęciach i renderach

W sieci pojawiły się spekulacje, że to właśnie chińskiemu pracownikowi fabryki zawdzięczamy najnowszy przeciek. Jeśli tak, to musiał mieć on wgląd w kluczowe aspekty konsoli, która najpewniej ukaże się w 2025 roku. Aby jednak nieco uwiarygodnić przeciek, redakcja VGC donosi o tym, że obrazki i rendery rzekomo pokrywają się z tym, co słyszały ich źródła. Do tego zgadzają się też z ostatnimi przeciekami.

Wszystkie obrazki (w tym wyrenderowane komputerowo modele) możecie zobaczyć na Reddicie. Konkretnego designu konsoli nie ma, a widać głównie rozebrane części, wspomniane już rendery oraz nowe joy-cony. Wszystko w zasadzie wygląda niemal identycznie, jak u prekursora. Wydaje się jednak nieco większe, a złącza kontrolerów również dość mocno się zmieniły. Jakby tego było mało, dostaliśmy również specyfikację! I tak radzę podchodzić do tego z dystansem, ale poniżej publikuję informacje przetłumaczone za pomocą translatora.

Szczegóły listy wysyłkowej – podsumowanie:

HGU1100: konsola do gier.

HGU1110: Lewy kontroler Joy-Con.

HGU1120: Prawy kontroler Joy-Con.

HGU1130: Stacja dokująca.

Szczegółowa lista konfiguracji:

Model SoCl (CPU + GPU): GMLX30-R-A1.

Model pamięci: MT62F768M64D4EK-026 (dwukanałowa 6GX2, LPDDR5X, 7500 MT/s)

Model pamięci flash: THGJFGT1E45BAILHW0 (256 GB, UFS 3.1, wyprodukowana przez Kaixia, 2100 MB/s).

Model układu audio: Ruiwu ALC5658-CG.

Model czytnika NFC: NXP IPN7160B1HN

Model wbudowanego mikrofonu: CMB-MIC-X7.

Podwójne wentylatory chłodzące, model BSM0405HPJH9 i BSM0505HPJQC (miedziany radiator do gier).

Konwersja sygnału wideo (DisplayPort na HDMI) musi odbywać się za pomocą układu; Ruixian RTD2175N (obsługa HDMI 2.1).

Model układu sieciowego: Ruiming RTL8153B-VB-CG i układ Gigabit Ethernet (podstawa ma interfejs kabla sieciowego).

Model układu mikrokontrolera: STMicroelectronics JSTM32G0OB0OCET6.

Model obudowy ochronnej konsoli do gier wideo: HGU1100 (rozmiar: 206 x 115 x 14 mm, wykonany z tworzywa sztucznego).

Głośniki: MUSE BOX-L i MUSE BOX-R (dwukanałowe stereo). – czytamy w przecieku specyfikacji Nintendo Switch 2

Największą zmianą jest chyba dodanie większej pamięci do urządzenia. Teraz możemy liczyć nawet na 12 GB, co powinno zagwarantować, że nawet większy hity AAA trafią na ten sprzęt. Wszak mówiono już o Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2, a ostatnio swoje zainteresowanie konsolą wyrażało też EA w związku z nowym Battlefieldem.

No cóż – Nintendo mogłoby ujawnić szczegóły wcześniej, ale wyprzedził ich pracownik fabryki. Teraz piłka leży po stronie wielkiego N.

Źródło: Reddit