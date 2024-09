Jaki będzie Switch 2? Zapowiada się ciekawie

Na internetowym forum Reddit cytowano tajwański dziennik ekonomiczny, który przygotował artykuł na temat konsoli Nintendo Switch 2. Nowe urządzenie japońskiego producenta ma zagwarantować nam wiele nowości — i to dość niespodziewanych. Zacznijmy od ekranu. Choć konsola ma być modelem hybrydowym (tryb przenośny i zadokowany), to ma również posiadać aż dwa ekrany. Sama konsola będzie nieco większa od poprzednika, ale nie wiadomo, jak będzie prezentować się konstrukcja z podwójnym wyświetlaczem. Może będzie to coś w rodzaju DS?

To jednak nie wszystko. Ważną nowością jest też powiększona bateria. Ta ma zapewnić dłuższy czas działania, ale przede wszystkim uciągnąć pracę dwóch wyświetlaczy jednocześnie.

W Nintendo Switch 2 mają pojawić się funkcje AI wspomagające działanie sprzętu, podobnie jak lepsze podzespoły. Nowy tekst na temat konsoli nie zdradził nam jednak konkretnych technikaliów. Nie wiemy, na jak mocny sprzęt możemy liczyć. Najpewniej konsola ponownie będzie czymś stojącym pomiędzy generacjami. Nintendo nigdy nie celowało w high-endowy sprzęt, skupiając się na funkcjonalności i dostarczaniu nietypowych, ale szalenie wciągających gier.

Mówi się, że zapowiedź sprzętu odbędzie się już niedługo. PS5 Pro na pewno ich zmotywowało do pośpiechu…

Źródło: Reddit i Taiwan Economic Daily News