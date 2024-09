Kultowa seria strzelanek powraca. Dowiedzieliśmy się, że nowy Battlefield powstaje i zabierze nas do realiów współczesnego konfliktu zbrojnego. Oczekiwania fanów są ogromne, a przed twórcami z Respawn Entertainment szalenie trudne zadanie. Muszą przywrócić wiarę w markę, która została zachwiana po premierze Battlefield 2042. Czy ta sztuka się uda? Nie będziemy wróżyć z fusów, ale nadzieje są spore. Więcej o nowej odsłonie przeczytacie tutaj, tymczasem pora zająć się innym, równie ciekawym tematem.

Bo czy nowy Battlefield wyjdzie na Nintendo Switch 2? Taki temat pojawił się ostatnio w sieci i wydaje się, że coś może być na rzeczy. O ile oryginalna konsola z 2017 roku nie nadaje się już do goszczenia tak nowoczesnych produkcji, to jej następca ma szansę sobie z grą poradzić. W temacie współpracy z Nintendo wypowiedział się szef studia Respawn, Vince Zampella:

Myślę, że skoro Switch 2 nie jest ogłoszony, to nie mogę jeszcze nic powiedzieć. Ale mogę przyznać, że Nintendo to absolutnie świetni partnerzy, tak samo jak Microsoft i Sony. Nie mamy nic do ogłoszenia, ale czym jest świat? Jasne. Uwielbiamy ich jako partnerów. Byli dla nas wspaniali.