Wyciekła pełna specyfikacja Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 jest równie słabo chronionym sekretem branży co PS5 Pro. Teraz do sieci przedostała się pełna specyfikacja konsoli.

Nowa konsola od japońskich gigantów powinna zostać pokazana tak naprawdę jak najszybciej. W sieci już wielokrotnie dostawaliśmy mockupy, zdjęcia produktowe, akcesoria, przecieki związane z ewentualną premierą czy ceną, a także te o nadchodzących grach. Ogółem było tego tyle, że nawet wielokrotnie “wyciekane” PS5 Pro mogłoby się schować.

Pełna specyfikacja Nintendo Switch 2

Teraz jest jeszcze “mocniej”, bo do sieci trafiła rzekomo pełna specyfikacja sprzętu Japończyków. Oczywiście to nadal przecieki, choć podzielił się nimi na Twitterze wiarygodny insider sprzętowy, Zuby_Tech. Mimo wszystko radzę podchodzić do nich z dystansem, aż samo Nintendo ich nie potwierdzi. Warto jednak zaznaczyć, że od czasu ich publikacji, w temacie wypowiedziało się kilku innych insiderów, którzy twierdzą, że słyszeli to samo. Ponadto pokrywają się z poprzednimi przeciekami. Wiemy, że handheld może zaoferować moc 1,72 TFLOP, natomiast w trybie zadokowanym mowa o 3 TFLOP. Samo GPU powstało we współpracy z NVIDIA, o czym mówiono już wielokrotnie.

Specyfikacja techniczna Nintendo Switch 2:

CPU: Arm Cortex-A78C, 8 rdzeni Nieznany rozmiar cache L1/L2/L3

GPU NVIDIA T239 Ampere (RTX 20 series) 1 Graphics Processing Cluster (GPC) 12 Streaming Multiprocessors (SM) 1534 rdzeni CUDA 6 Texture Processing Clusters (TPC) 48 rdzeni Tensor Gen 3 2 rdzenie RTX

RAM: 12 GB LPDDR5

Tryb handheld: CPU 1100.8 MHz GPU 561 MHz, 1.72 TFLOPS RAM 2133 MHz, 68.26 GB/s

W trybie stacjonarnym: CPU 998.4 MHz GPU 1007.3 MHz, 3.09 TFLOPS RAM 3200 MHz, 102.40 GB/s



Wedle poprzednich przecieków, oficjalny pokaz Nintendo Switch 2 powinien nadejść już dzisiaj. Na razie nie dostaliśmy potwierdzenia tych plotek, ale jeśli już coś ma się wydarzyć, z pewnością nastąpi to szybko.

Źródło: Twitter