Jeden z popularnych sklepów internetowych z akcesoriami, sprzętem, grami i nie tylko zmienił swój opis prezentujący karty podarunkowe do sklepu Nintendo eShop. Nowy opis sugeruje pojawienie się kilku niezapowiedzianych jeszcze gier. Jeżeli plotka okaże się prawdą to może oznaczać, że Switch 2 otrzyma niebawem naprawdę ciekawe produkcje.

Nowe gry na Nintendo Switch 2

Newegg to popularny sklep internetowy, w którym znaleźć można rozbudowaną ofertę dla graczy. Jednym z produktów dostępnych w portfolio jest karta podarunkowa do sklepu Nintendo, czyli eShopu. I właśnie ten element sprawił, że gracze zaczęli doszukiwać się informacji na temat nowych, jeszcze niezapowiedzianych produkcji. Sklep zmienił opis karty i zawarł w nim dość ciekawe informacje.

Napisano, że karta pozwala na zakup gier cyfrowych w sklepie na Nintendo Switch 2 (to jest oczywiste), a wśród potencjalnych tytułów wymieniono “Nowy Mario 3D, Nowy Mario Kart, A Legend of Zelda Remake/Remaster”. O ile o nowym Mario Kart mogliśmy dowiedzieć się już z samego trailera nowej konsoli, tak nie wspominano do tej pory o nowym Mario 3D czy jakimkolwiek remasterze bądź remake’u którejkolwiek Zeldy.

Obecnie na stronie karty produktu widnieje już poprawiony opis. Poprawiony, bo wymieniający jedynie zapowiedziane do tej pory produkcje, czyli:

Metroid Prime 4: Beyond

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Pokemon Legends: Z-A

Skąd w takim razie poprzedni opis, wymieniający np. nową Zeldę? Opcje są dwie. Albo sklep faktycznie coś już wie i przez pomyłkę uchylił rąbka tajemnicy, albo też pokuszono się o “przewidywanie” tego, co Nintendo może zapowiedzieć w najbliższym czasie. Niestety, druga opcja wydaje się być bardziej prawdopodobna.

Źródło: wccftech.com