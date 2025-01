Nintendo Switch 2 jednak tańsze, niż myśleliśmy? Ktoś tu się pospieszył z pre-orderami

Nintendo dopiero 2 kwietnia przedstawi szczegóły dotyczące ceny, zamówień przedpremierowych oraz daty premiery Nintendo Switch 2. Wtedy bowiem odbędzie się pokaz Nintendo Direct poświęcony w całości nowej platformie Japończyków. Ostatnio gracze i tak mieli okazję zapoznać się z nieoficjalnymi, “wyciekniętymi” informacjami. Dowiedzieliśmy się, że konsola nie będzie tak droga, jak inne sprzęty obecnej generacji. Teraz jednak okazuje się, że może być jeszcze tańsza.

Spekulowano, że sprzęt kosztować będzie 399,99 dolarów, czyli mniej więcej 2000 polskich złotych. Niektórzy informatorzy podawali jednak wyższe ceny, dochodzące nawet do 450 dolarów. Teraz we włoskim sklepie z grami i elektroniką GamesandMovies.it ruszają zamówienia przedpremierowe na sprzęt. Nie wiemy, czy sklep się pomylił z ich startem, czy po prostu nie zamierza czekać na dalsze ruchy Nintendo.

Jedno jest pewne – zgodnie z opublikowanym banerem reklamowym, najnowsza konsola od legendarnej firmy, czyli Nintendo Switch 2, kosztować ma 364,99 euro. Daje to z kolei mniej więcej 1600 złotych. Jest więc taniej, niż mówiono wcześniej, ale ciężko stwierdzić, czy należy w to wierzyć. Sklep ten jest dość popularny, lecz nie wiemy, czy to promocyjna, zachęcająca cena i czy z czasem nie pójdzie w górę.

Źródło: TheShortcut