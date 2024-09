Nie daj się oskubać na Steam. 14 hitów AAA z PlayStation na PC w promocji

Oto najlepsze gry z konsol PS5 oraz PlayStation 4, które zostały przeniesione na komputery PC. Każda z nich to diament, ale nie musimy za nie płacić jak za drogie szlachetne kamienie. Każdy tytuł kupimy taniej niż na promocjach w sklepie Steam. Oszczędzamy naprawdę sporo, również na pre-orderze God of War Ragnarök, które na PC pojawi się już 19 września 2024 roku.

Na komputerach PC możemy już ograć kilkanaście gier, które pierwotnie pojawiły się na konsolach PlayStation. Sony udostępnia komputerowcom swoje największe hity i każdy z nich możemy kupić na Steam. Albo… możemy zapłacić mniej, kupując te same gry o wiele taniej.

Zaraz zobaczycie, że nawet promocje na Steam nie są tak atrakcyjne jak ceny w Instant Gaming. To sprawdzone i godne polecenia źródło z tanimi kluczami i szybkimi płatnościami BLIK. Już wcześniej polecaliśmy tanie gry na PC z tego miejsca, wspomnijmy choćby o naszych najnowszych zestawieniach:

Wracając jednak do gier z PlayStation na PC, zazwyczaj możemy zaoszczędzić na nich około 30 zł. Na liście znajdziecie 14 tytułów (w tym jeden pre-order), którą podzieliliśmy na dwie części. Oto pierwsza z nich.

Najlepsze gry z PlayStation na PC w promocji (część I)

Kto zastanawia się, które z pierwszej siódemki gier są najlepsze, cóż… stawiamy na wszystkie. Po prostu zależy, jakie klimaty Tobie odpowiadają. Jednak obowiązkową trójką do zakupu jest kolekcja Uncharted, God of War oraz TLoU Part I. Te tytuły zdefiniowały PlayStation w ostatnich latach i każdy powinien je poznać.

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei

W skład kolekcji wchodzą dwie świetne i zremasterowane gry: Uncharted 4: Kres Złodzieja i Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Spodobają się one miłośnikom awanturniczych przygód i poszukiwania skarbów. Jeśli bawiliście się dobrze przy tytułach z serii Tomb Raider, tutaj znajdziecie jeszcze więcej akcji, brawury i dodatkowo humoru. Uncharted jest zdecydowanie mniej poważne od gier o Larze Croft, która biega zakrwawiona z nożem w zębach. Nathan Drake bliżej ma do Jamesa Bonda pełnego sprytu i “tekścików” na każdą okazję.

God of War / God of War Ragnarök

God of War to akcja w czystej postaci, a nasz bohater Kratos w końcu upuszcza Olimp i przenosi się na północ. Jednak czy skandynawskie bóstwa i potwory są mniej okrutne od bogów Olimpu? Chyba znacie odpowiedź, a jeśli nie, to koniecznie zagrajcie w God of War, które przenosi nas do mrocznej krainy nieokiełznanych żywiołów, pełnej przerażających stworzeń. Od razu możemy kupić taniej pre-order na drugą odsłonę God of War Ragnarök, która zadebiutuje na komputerach PC już 19 września.

The Last of Us Part I

No i doszliśmy do niesamowitego The Last of Us Part I, czyli gry, która pierwotnie pojawiła się na PlayStation 3 i od tamtego czasu zdobyła ponad 200 nagród za tytuł roku. Współczesna wersja postapokaliptycznego hitu nie jest zwykłym remasterem. To porządny remake wykorzystujący moc i możliwości współczesnych komputerów PC.

Na drugiej podstronie kolejne 7 hitów z PlayStation na PC w promocji.