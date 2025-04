Scalperzy już szaleją. Absurdalne ceny za Nintendo Switch 2

Serwis eBay to prawdziwa wylęgarnia scalperów. Tak było przy okazji debiutu PS5, a teraz podobnie sytuacja wygląda z Nintendo Switch 2.

Niedawno gigant z Kioto pochwalił się wieloma informacjami dotyczącymi Nintendo Switch 2. Poznaliśmy cenę i datę premiery sprzętu, a po chwili konsola pojawiła się również u polskich dystrybutorów. Jakby tego było mało, dostaliśmy również pierwsze ceny gier ekskluzywnych. Są niestety… no cóż, bardzo wysokie. Na domiar złego ci, którzy nie mają szczęścia do zamówień przedpremierowych, muszą wyłożyć jeszcze więcej.

Nintendo Switch 2 pokochane przez scalperów

Ja osobiście nie zachęcam jednak, aby korzystać z takich źródeł jak eBay. Szczególnie, że niewydana jeszcze konsola osiąga tam dosłownie chore ceny. ​Nintendo Switch 2 jeszcze nie zadebiutowało na rynku, a już budzi ogromne emocje wśród graczy. W Wielkiej Brytanii oficjalna cena konsoli wynosi £395,99 za wersję podstawową oraz £429,99 za pakiet z cyfrową kopią Mario Kart World. Jednakże, z powodu dużego popytu i ograniczonej dostępności, niektórzy sprzedawcy na eBay oferują swoje zamówienia przedpremierowe po znacznie zawyżonych cenach.

Analiza zakończonych już aukcji na eBay pokazuje, że ceny za pre-order Nintendo Switch 2 wahają się od około £450 do nawet £600 i więcej. Najwyższa odnotowana cena to £628,92 za konsolę z grą Mario Kart World, co stanowi niemal £200 więcej niż oficjalna cena detaliczna.

Ta sytuacja nie jest nowością dla graczy i entuzjastów nowości. Warto jednak zastanowić się, czy warto płacić tak wysokie kwoty za wcześniejszy dostęp do konsoli, zwłaszcza że oficjalna premiera planowana jest na czerwiec 2025 roku. Czasu jeszcze trochę więc jest i nie wiemy, jak będzie wygląda sprawa z dostępnością na premierę. Szczególnie w Polsce, lecz jeśli ktoś celuje w kupno właśnie w Wielkiej Brytanii… no cóż, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana.

Źródło: Insider-Gaming