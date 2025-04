Nintendo obniży ceny? Gracze wkurzeni na Switch 2

Gry na Nintendo Switch 2 jednak tańsze?

89 euro czy dolarów za grę wideo brzmi przerażająco. Tym bardziej, gdy ma to być standardowa cena, nie zaś jednorazowy wybryk. Czy jesteście gotowi płacić aż tyle za produkcje na Nintendo Switch 2? Dla mnie jest to trochę niepokojąca wizja. I dla wielu innych graczy również, bo szybko po ogłoszeniu takiego poziomu cenowego przez Nintendo, sporo graczy postanowiło wyrazić swoje zaniepokojenie. Nic dziwnego.

Okazuje się, że japońska firma doskonale zdaje sobie sprawę z tych uwag. Co więcej, jest duża szansa, że weźmie je pod uwagę i zdecyduje się na zmianę swoich postanowień względem polityki cenowej. Tak sugerują niektórzy komentatorzy, o czym mogliśmy przekonać się za sprawą niedawnego wpisu na Reddicie:

W przypadku 3DS zmienili to po premierze, więc firma rozważa zmianę przed premierą, ponieważ lepiej byłoby to zrobić przed. Nie oznacza to w 100%, że tak się stanie, ale Nintendo ma spotkanie ze sprzedawcami detalicznymi i podobnymi na całym świecie, aby omówić ten temat. – Pozostaje nam trzymać kciuki za to, aby ostatecznie poziom cenowy został obniżony.

Źródło: Reddit