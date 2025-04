Były szef Sony zaskakuje. Mówi o cenach gier na Nintendo Switch 2

Były szef Sony Interactive Entertainment America, Shawn Layden, odniósł się do kontrowersji wokół cen gier na nadchodzącą konsolę Nintendo Switch 2.

W podcaście PlayerDriven stwierdził, że ekskluzywność tytułów takich jak Mario czy Zelda sprawia, że gracze są skłonni zaakceptować wyższe ceny.

„Patrzysz sobie i myślisz: ‘wow, to naprawdę spora podwyżka cen między Switchem 1 i Switchem 2. 80 dolarów za grę?’ Ale jeśli jest to jedyny sprzęt, na którym możesz zagrać w Mario, to wyciągasz portfel i kupujesz… a później również Donkey Konga i Zeldę” – powiedział Layden.

Ceny gier będą rosły

Layden zauważył również, że gdyby ceny gier rosły stopniowo o 5 dolarów z każdą generacją konsol, obecna cena 90 dolarów za grę nie byłaby zaskoczeniem. Póki co jednak, Nintendo potwierdziło, że gry na Nintendo Switch 2 będą kosztować około 79,99 USD.

„W dolarach z 2025 r. 59,99 USD w 1999 r. odpowiada 100 USD. Twoja siła nabywcza w porównaniu do kosztów utrzymania jest teraz znacznie mniejsza niż wcześniej, ale firmy nadal niechętnie podnoszą tę cenę” – dodał.

Tanio już było – to na pewno

Decyzja Nintendo o podniesieniu cen gier na Switcha 2 spotkała się z mieszanymi reakcjami. Niektórzy gracze wyrażają niezadowolenie, podczas gdy inni, jak Layden, rozumieją tę strategię, zwłaszcza w kontekście ekskluzywności tytułów.

Źródło: PlayerDriven, YouTube