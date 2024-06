Streaming filmów i seriali będzie znacznie droższy, naładowany reklamami i słabą jakością

W długiej rozmowie z The New York Times szefowie wielkich firm pokroju Netfliksa przepowiadają przyszłość platform streamingowych. Tak w skrócie: nie będzie wcale lepiej.

Netflix i reszta – będzie gorzej?

Już teraz da się zauważyć wyraźne zmiany w sposobach zarządzania treściami i rozwijania usług streamingowych. Decydenci wielkich firm twierdzą, że to “okres przejściowy”, który po prostu rozpoczyna nową erę usług SVOD. Zdaniem przedstawicieli molochów rozrywkowych, przyszłość dla “szarego człowieka”, czyli zwykłego klienta rysuje się w dość mało kolorowych barwach. Jednym z problemów będzie narastająca liczba reklam i wyższe ceny.

A to wszystko dlatego, że obecnie firmy walczą o klientów. Największy napływ subskrybentów już minął, a teraz trzeba przekonać do siebie nowych lub skłonić istniejących już do pozostania. Jednym z patentów będą wprowadzane już teraz plany z reklamami. W ten sam sposób reszta pakietów będzie stopniowo drożała, aby skłonić ludzi do inwestowania w reklamy albo płacenia więcej. Problem w tym, iż pojawiają się głosy, jakoby w przyszłości miało pozostać tylko kilku wielkich graczy – na pewno mowa o Netflix czy Amazon.

Co ciekawe, niekoniecznie pojawiać się będzie więcej pomysłów w stylu łączonych abonamentów Netflix i Apple TV+ za 15 dolarów, bo to po prostu niekoniecznie się opłaca. Firmy przyciągają użytkowników, którzy nie chcieliby subskrybować ich planów po pełnej cenie. Także “oszczędnie to już było”, można stwierdzić.

Kolejnym problemem jest jakość. Produkcje streamingowe zazwyczaj nie słyną z tego, że są szczególnie dobre, a wiele z nich to po prostu “zapchajdziura”, aby cokolwiek wydać. I tak będzie dalej, bo serwisy streamingowe coraz wyraźniej mają celować w produkcje dla masowego odbiorcy, a nie w jakościowe kino autorskie lub artystyczne. Oczywiście nadal powstawać mają ambitne projekty, ale po prostu będzie ich mniej. No cóż… nie brzmi to aż tak pozytywnie, prawda?

Źródło: The New York Times