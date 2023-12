Amazon Prime Video oficjalnie z reklamami. Jeśli nie chcesz, to dopłać więcej

Prime Video jest jedną z najpopularniejszych usług streamingowych dostępnych na rynku, przede wszystkim ze względu na bardzo niską cenę. Za 50 zł na rok mamy dostęp do bogatej platformy filmów i seriali, w tym produkcji oryginalnych. To także korzyść dla graczy, którzy mogą odbierać darmowe gry w ramach abonamentu i szereg przedmiotów. No i nie zapominajmy o darmowej dostawie ze sklepu Amazona. Brzmi jak bajka, ale użytkownicy od dawna przeczuwali, że jest coś za tanio. No i faktycznie.

Amazon Prime Video z reklamami. Co z Polską?

Amazon oficjalnie zapowiedział, że już pod koniec stycznia do streamingu trafią reklamy. Te po części są już teraz, ale dotyczą reklam własnych produkcji odtwarzanych przed seansem, możliwych do pominięcia. Teraz jednak marketingowe zagrywki mogą potencjalnie przeszkadzać fanom w trakcie seansu. Stanie się to już 29 stycznia 2024 roku.

Jak informuje The Verge, na razie zmiany dotkną USA, Wielkiej Brytanii, Kanady oraz Niemiec. Klienci nie życzą sobie reklam? To muszą dopłacić dodatkowe 2,99 dolarów (około 12 zł) do subskrypcji. Wszystko przez to, że firma – w przeciwieństwie do konkurencji – nie dodaje nowego planu. Po prostu reklamy trafią do istniejącego abonamentu.

Jak sytuacja wygląd z Polską? Na liście krajów, które w późniejszym okresie 2024 roku otrzymają reklamy, są Francja, Włochy, Hiszpania, Meksyk oraz Australia. Nie ma tu więc Polski, co oznacza, że na razie nie powinniśmy za bardzo się martwić. Jednak pewne jest to, że prędzej czy później (to znaczy pod koniec 2024 albo jakoś dalej) reklamy i u nas się pojawią.