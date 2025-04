Wednesday 2 sezon. Zwiastun i data premiery | Newsy - PlanetaGracza

Netflix w końcu odkrył karty w sprawie drugiego sezonu Wednesday. Po miesiącach ciszy dostaliśmy nie tylko potwierdzenie premiery, ale też konkretną datę — a właściwie dwie. Nowy sezon zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza zadebiutuje 6 sierpnia 2025, a druga pojawi się 3 września 2025. Takie rozbicie sezonu na pół to jeden z bardziej kontrowersyjnych pomysł Netfliksa, być może zainspirowany sukcesem podobnych ruchów przy innych serialach.

Do roli tytułowej bohaterki oczywiście powraca Jenna Ortega, która od samego początku jest motorem napędowym produkcji. Uwielbiana postać powróci do Akademii Nevermore, gdzie po raz kolejny będzie musiała stawić czoła nadprzyrodzonym zagadkom. Brzmi znajomo? Owszem, ale twórcy obiecują bardziej mroczny klimat i więcej horroru niż w sezonie pierwszym. Tym razem serial ma bardziej przypominać gotycki thriller niż młodzieżowy kryminał. A to zawsze dobra wiadomość.

W obsadzie ponownie zobaczymy Catherine Zetę-Jones jako Morticię, Luisa Guzmána w roli Gomeza i Isaaca Ordoneza jako Pugsleya. Dołączy również kilka nowych twarzy, w tym Steve Buscemi i Thandiwe Newton, choć szczegóły ich ról trzymane są jeszcze w tajemnicy. Twórcy sugerują, że będą to postacie mocno powiązane z tajemnicami szkoły Nevermore.

Źródło: YouTube