Sprawdźcie za darmo remake Need for Speed: Underground 2

Fanowski remake Need for Speed: Underground 2 na Unreal Engine 5 dostał demo, choć dla wielu graczy to raczej remaster i to… mało imponujący.

NFS: Underground 2 to jedna z tych najlepiej zapamiętanych przez graczy odsłon kultowego cyklu gier wyścigowych. Kwestia powstania remake’u wydawała się jedynie kwestią czasu, lecz EA chyba nie lubi spać na pieniądzach (wiem, wiem!), skoro dopiero musieli się tym zająć fani. I właśnie wydali oni darmowe demo produkcji.

Musicie jednak przytemperować swoje oczekiwania, bo poziom wykonania nawet nie zbliża się do pełnowartościowego remake’u od całego zespołu deweloperów. Głównie dlatego, że za projekt odpowiada tak naprawdę jeden fan. Postanowił on przenieść uwielbiane NFS: Underground 2 na silnik Unreal Engine 5. I choć wspiera kilka technologicznych nowinek, graficznie to raczej remaster. Twórcy udało się za to całkiem nieźle przenieść model jazdy i klimat oryginalnej gry.

Jeśli nie chcecie pobierać plików, możecie równie dobrze obejrzeć pokaz rozgrywki. Całkiem nieźle pokazuje on główne założenia projektu, przy czym polecam i tak zagrać. Jest to przecież dość imponujący projekt, jak na solo dewelopera, rzecz jasna. Jednocześnie powstaje również fanowski remake Most Wanted! Tamten projekt również warto mieć na oku.

Źródło: DSOGaming