Zniewalający pokaz możliwości Unreal Engine 5. Do pobrania za darmo już teraz

Gracze nienawidzą silnika Unreal Engine 5, ale deweloperzy go kochają. Kluczowe w gamedesignie narzędzie jest jednak nękane problemami cały czas, mimo niedawnego przejścia do wersji 5.5. Praktycznie każdy większy tytuł na nim oparty ma problemy ze stutteringiem, gubieniem liczby klatek na sekundę, teksturami, wczytywaniem shaderów czy ogólnie pojętym działaniem. Szczególnie w grach open world. Nie ma się co dziwić, że gracze są pełni wątpliwości co do nadchodzącego Wiedźmina 4.

Demo Unreal Engine 5.5 do pobrania

Mimo wszystko silnik jest potężny. W rękach odpowiednich deweloper mógłby okazać się wręcz najlepszym narzędziem do tworzenia gier, lecz wymaga bardzo dużo pracy, aby udało się zoptymalizować ostateczny efekt. Od czego są jednak pokazówki technologiczne? Demo Cyber Streets możecie pobrać za darmo już teraz, dzięki czemu sprawdzicie jak zachwycający może Unreal Engine 5.5. Demo inspirowane jest Cyberpunk 2077, Blade Runnerem i znaną demówką Samaritan z ery UE3.

Warto pamiętać, że sam kierunek artystyczny to już spora zasługa dla ostatecznego efektu. Skąpane w deszczu oświetlone ulice futurystycznej metropolii zawsze będą się prezentować nieźle. Mimo wszystko mówimy o demie bez wsparcia technologii Path Tracing, oświetlenia RTX czy Lumenu, więc to „nagi” pokaz tego, co da się osiągnąć. Twórca skorzystał i tak z Nanite i SSR, lecz taki efekt bez RTX? Nieźle.

Poza tym wersja ta działa zaskakująco nieźle. W ten sposób możecie sprawdzić swój sprzęt w roli maszyny zdolnej do odpalenia naprawdę pięknego pokazu możliwości technologicznych. Nadal to niestety żadne porównanie z finalnymi wersjami pełnych gier.

Źródło: DSOGaming