Wiedźmin 4 ma problemy? Twórca Kingdom Come przynosi złe wieści

Wiedźmin 4 podobno ma kłopoty, a CD Projekt RED nie radzi sobie z dostosowaniem silnika Unreal Engine 5 pod ich ambitną przygodę – tak twierdzi kluczowy twórca niedawnego hitu Kingdom Come: Deliverance 2.

Daniel Vávra, reżyser szalenie popularnegoo Kingdom Come: Deliverance 2, podzielił się plotkami, które słyszał na temat problemów CD Projekt RED. Uważa, że polskie studia nie radzi sobie z dostosowaniem silnika Unreal Engine 5 tak, aby w pełni działał z wielką przygodą RPG.

Wiedźmin 4 utknął przez UE5?

Unreal Engine 5 jest faktycznie potężnym narzędziem, ale rodzina UE nigdy nie dawała sobie rady z wielkimi grami RPG. Do tego najnowsze wcielenie, czyli właśnie „piątka”, to jeden z największych falstartów tej generacji, praktycznie zapewniający problemy z optymalizacją na każdej platformie. Sam się dziwię, że aż tylu deweloperów się na niego decyduje.

Niemniej zdaniem Daniela Vávra, CD Projekt RED ma spore problemy. W wywiadzie poruszył on różnice między Unreal Engine 5, a CryEngine, na który to zdecydował się jego zespół. Deweloper tłumaczy, że wybrali CryEngine, bo UE5 jest niezwykle ciężkie, gdy mówimy o pracy nad dużą grą open world.

CD Projekt właśnie przesiadł się na Unreala. Mimo że, moim zdaniem, mieli dobry autorski silnik… Cóż, rozmawiałem z kimś, kogo nazwiska oczywiście nie mogę zdradzić. I powiedziałem mu, co z Unrealem? Świetnie, mamy już gotowe elementy, takie jak krajobrazy. A ja na to: a co z otwartym światem? Jeszcze nie. – powiedział Vávra

Minęło już jednak trochę czasu, CD Projekt RED faktycznie pokazało Wiedźmina 4 na zwiastunie wyrenderowanym na RTX 5090 i… no cóż, na razie to tylko pierwsze materiały, więc nie da się na ich podstawie czegokolwiek stwierdzić. Niemniej skoro CDPR świadomie porzuciło własne narzędzie REDEngine, twórcy zapewne wiedzą, co robią.

Źródło: tech4gamers