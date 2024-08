Tam, gdzie twórcy gier nie mogą, tam dadzą sobie radę fani i autorzy modów. W ten sposób można skomentować to, co dzieje się wokół gry Need for Speed: Most Wanted. Nadal nie wiadomo, czy EA chce stworzyć remake tej kultowej ścigałki, na szczęście sprawy w swoje ręce wziął jeden z fanów. Przygotowuje on fanowski projekt, który przywróci grę do życia na nowym silniku. Właśnie opublikował nowy gameplay i wygląda to cudownie.

Fanowski projekt Need for Speed: Most Wanted wygląda świetnie

Dla wielu graczy to właśnie Need for Speed: Most Wanted jest najbardziej kultową odsłoną z serii. Pokonywanie kolejnych przeciwników i wspinanie się w górę rankingu było czymś wyjątkowym. Fani do dziś wracają do tego tytułu, jednocześnie wyczekując jakiejś formy remake’u. Formuła nie zestarzała się ani trochę, lecz sama gra już niestety tak. Na szczęście sprawę w swoje ręce wziął jeden z twórców, który przygotowuje fanowski remake. Zdarzyło nam się już o nim pisać, bo projekt zapowiada się świetnie.

Tym razem do sieci trafił nowy gameplay, prezentujący grafikę oryginału z nowym, nieoficjalnym remake’iem – ten działa na bazie silnika Unreal Engine 5:

Zobacz też: Need for Speed: Most Wanted odświeżone na Unreal Engine 5 nabiera kształtów

Poza grafiką twórca nowej wersji skupił się również na poprawie sztucznej inteligencji przeciwników i policji. Ta nie popełnia już drastycznie głupich błędów i znacznie skuteczniej próbuje nas złapać.

Sama gra w nowej, odświeżonej wersji prezentuje się świetnie. Oryginał ma na karku niemal 20 lat, dlatego to najwyższa pora, aby móc zagrać w odświeżoną wersję. Wszystko wskazuje na to, że projekt zmierza w dobrym kierunku, a my już za jakiś czas zagramy w jego pełną wersję. Na pewno szybciej, niż dowiemy się czegoś nowego o oficjalnym remake’u…

