Nowa gra od Naughty Dog z otwartym światem? Ma stawiać na “wolność”

Wolność i swoboda, czyli nowa gra od Naughty Dog

Nowa gra od Naughty Dog to zdecydowanie jeden z najbardziej tajemniczych i jednocześnie wyczekiwanych tytułów. Wiemy o niej naprawdę niewiele — deweloperzy mają przygotowywać nowe IP, które… No właśnie — w którym kierunku zmierza studio? To pozostaje tajemnicą, choć w sieci zaczynają pojawiać się pewne doniesienia i plotki. Ostatnio w temacie gry wypowiedział się Ben Hanson z MinnMax. Miał on rzekomo rozmawiać z osobą pracującą w studiu, która zdradziła pewien ciekawy szczegół.

Okazuje się bowiem, że nowa gra ma zapewnić “wolność gracza”, co w sumie możemy rozumieć na różne sposoby. Dla jednych będzie to po prostu większa swoboda niż w The Last of Us czy Uncharted. Wydaje się jednak, że może chodzić o otwarty świat. Co więcej, tytuł ma być “tak niesamowity, że jeszcze nie jesteśmy na to gotowi”. To słowa źródła, nie moje, jakby co.

I to jest dość zaskakujące. Studio przez lata przyzwyczaiło nas do świetnie wyreżyserowanych przygód z odpowiednim tempem narracji i akcji. “Duża swoboda” może znacząco wpłynąć na charakter gry, co wielu fanom może nie przypaść do gustu.

