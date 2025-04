The Last of Us sezon 2. Opinie na temat 1. odcinka

Premiera drugiego sezonu The Last of Us przyniosła widzom powrót do brutalnego, lecz pełnego emocji świata Joela i Ellie. Odcinek zatytułowany Future Days spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno krytyków, jak i fanów, chociaż nie obyło się bez pewnych zastrzeżeń.