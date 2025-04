Serial The Last of Us – premiera 2. sezonu już dziś na HBO i Max

Długo oczekiwany 2. sezon serialu The Last of Us zadebiutował dziś, 14 kwietnia 2025 roku, na platformie Max oraz w telewizji HBO w Polsce. Nowa odsłona adaptacji kultowej gry wideo od Naughty Dog kontynuuje historię Joela i Ellie, pięć lat po dramatycznych wydarzeniach z pierwszego sezonu.