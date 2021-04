Premiery gier na nowy tydzień. 5 gier, które musisz sprawdzić

Tygodniowa dawka nowości zapowiada się co najmniej przyzwoicie. Zobacz, jakie premiery gier na kwiecień pojawią się na PC i konsolach.

W kwietniu mamy kolejne premiery gier do odhaczenia. Z nadchodzących nowości najbardziej będą zadowoleni fani bejsbollu, ale w kolejce są również gry dla miłośników rywalizacji online czy wymagających platformówek. Pamiętajcie jednak, że to jeszcze nie koniec. Do końca kwietnia wyskoczy jeszcze kilka innych głośno zapowiadanych tytułów.

Najlepsze premiery gier na kwiecień

Stellaris: Nemesis

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 15 kwietnia

Producent: Paradox Development Studio

Wydawca: Paradox Interactive

Pierwsza propozycja to rozszerzenie do Stellaris. Nemesis namiesza w strategicznym sandboxie na dwóch frontach – fabularnym i w gameplayu. Pojawią się nowe mechaniki gry (szpiegostwo, sabotaż), które na pewno ułatwią zbieranie informacji o wrogu. Natomiast największą atrakcją jest wprowadzenie do gry rozgałęzionej ścieżki kariery. Możemy stać się wrogiem całej galaktyki, co wiąże się z rozwojem floty i zabójczą siłą rażenia lub jej opiekunem.

Quantum League

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 15 kwietnia

Producent: Nimble Giant Entertainment

Wydawca: Nimble Giant Entertainment

Znudziły Wam popularne strzelanki sieciowe jak CSGO lub Rainbow Six Siege? Ustawcie celownik na Quantum League! Oferuje rewolucyjne wręcz elementy rozgrywki, czego przykładem jest system współpracy z samym sobą. W ramach potyczek 1vs1 lub 2vs2 celem jest zdobywanie punktów i eliminacja przeciwników, ale z niespotykanymi zasadami gry. Rywalizacja przebiega w bardzo krótkich rundach i z każdą kolejną gra odtwarza wcześniejszy ruch gracza. Widzimy więc poprzednie wcielenia i aktualne, co pozwala przewidywać ruch przeciwnika i stosować ciekawe fortele.

Shadow Man: Remastered

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 15 kwietnia

Producent: Nightdive Studios

Wydawca: Nightdive Studios

Takiego zmartwychwstania w branży gamingowej dawno nie było. Shadow Man z 1999 roku powróci na PC jako remaster (później na konsole). Na wielkie rewolucje nie ma co liczyć, aczkolwiek studio Nightdive postarało się o lekkie modyfikacje. Przygodowa gra akcji zyska dynamiczne oświetlenie, lepsze cieniowanie, czy wsparcie dla HDR. Nowa wersja ma być dostosowana pod współczesny sprzęt, choć nadal zachowa kanciastość i dawne mechaniki rozgrywki. Fani koniecznie powinni sięgnąć po odświeżoną edycję, gdyż podjęto decyzję o przywróceniu usuniętych etapów gry z oryginału.

MLB: The Show 21

Platformy: PS4, PS4, XONE, XSX

Data premiery: 16 kwietnia (wczesny dostęp)

Producent: Sony Intereactive Entertainment

Wydawca: Sony Intereactive Entertainment

Stała się rzecz niesłychana. Sony pierwszy raz w historii wypuści najnowszą część ekskluzywnej serii gier sportowych na konkurencyjnych konsolach Microsoftu. Do wyboru będzie wersja z next-genową grafiką i trochę mniej efektowna dla sprzętu poprzedniej generacji. MLB The Show 21 nie zasłynie jednak tylko z powodu świetnej oprawy, ale także możliwości rozegrania meczów bejsbollu z wysokim poziomem realizmu. Udzielona Sony licencja obejmuje aktualne składy ligi amerykańskiej oraz stadiony. Dostępne tryby gry są bardzo podobne do FIFY, więc pogramy zarówno w sieci jak i w ramach zwykłej kariery.

Super Meat Boy Forever

Platformy: PS4, XONE

Data premiery: 16 kwietnia

Producent: Team Meat

Wydawca: Team Meat

Gracze zakotwiczeni na platformach PS4 i XONE dotychczas mogli obejrzeć rozgrywkę z kontynuacji Super Meat Boy, ale tylko na Youtubie. Niebawem jednak i oni wcielą się w Mięsnego Chłopaka na swoich konsolach. W platformówce 2D znowu zostaniemy wrzuceni do lokacji z pułapkami, wyciągniętymi niczym z rzeźni. Twórcy zadbali o odpowiednią trudność etapów a nawet podnieśli poprzeczkę o system postępującego skalowania trudności.

