Premiery gier na kwiecień 2021. 10 rewelacyjnych nowości

Nadchodzi czas grzania i gierczenia. Szykujcie PC, PlayStation lub Xbox na nowe premiery gier na kwiecień 2021.

Jaka w tym roku będzie wiosna? Gwarantuje Wam wyższą temperaturę w urządzeniach do grania i rozkwitające biblioteki gier. Moja prognoza bazuje na zapowiedzianych premierach gier na kwiecień. I naprawdę, jest w czym przebierać.

Karta nowości na obecny miesiąc obejmuje gry ekskluzywne na PS5, remastery kultowych gier i nawet darmowe tytuły. Szczegółowe informacje przedstawiamy w poniższym zestawieniu. Do wyboru zbiorczy materiał wideo z komentarzem lub tekst!

Najlepsze premiery gier na kwiecień 2021

Outriders

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX,

Data premiery: 1 kwietnia

Producent: People Can Fly

Wydawca: Square-Enix / Eidos

1 kwietnia należy do Polaków. Twórcy Bulletstorm i serii Painkiller przygotowali grunt pod nowa markę Outriders. W sumie to nic więcej, jak połączenie Gears of War, Destiny i The Division. Ale pozory mogą mylić. Generyczna rozgrywka zostanie rozwinięta o interesujące klasy postaci, szeroki arsenał broni i piekielnie efektowne moce. O ile stawiasz na rozgrywkę wypełnioną akcją, to koniecznie musisz spróbować. Tym bardziej, że Outriders na premierę wyląduje w Game Passie.

Oddworld: Soulstorm

Platformy: PC, PS4, PS5

Data premiery: 6 kwietnia

Producent: Oddworld Inhabitants

Wydawca: Oddworld Inhabitants

Wygląda na to, że Abe znowu przyjmie rolę swoistego Mojżesza. W nowej części gry, akcja przeniesie się na pustynię i naszym zadaniem będzie uratować ponad 1000 Mudogonów. Aby ocalić większość z nich musimy przeprowadzić rodaków przez rozmaite pułapki i zasadzki zaplanowane przez uzbrojony kartel Magoga. Styl rozgrywki nie zmieni się więc zbytnio w stosunku do poprzednich odsłon platformówki, choć sama wizja świata będzie znacznie mroczniejsza.

Stellaris: Nemesis

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 15 kwietnia

Producent: Paradox Development Studio

Wydawca: Paradox Interactive

Obok dużych zapowiedzi gier pojawi się propozycja mniejszego formatu dla fanów Stellaris. Strategiczny sandbox zostanie rozbudowany o nowe DLC, a w nim niedostępne wcześniej mechaniki gry (szpiegostwo, sabotaż) oraz rozgałęziona warstwa fabularna. Staniemy przed nieoczywistym wyborem i jego konsekwencjami – możemy zostać opiekunem galaktyki lub obrać przeciwny kierunek kariery. W przypadku tego drugiego dostaniemy szansę rozwinięcia floty o nowe statki i zadania do wypełnienia.

NieR Replicant Remaster

Platformy: PC, PS4, XONE

Data premiery: 23 kwietnia

Producent: Toylogic Inc. / PlatinumGames

Wydawca: Square-Enix / Eidos

Sezon na robienie remasterów gier trwa w najlepsze. Teraz przyszedł czas na Nier Replicant z 2010. Nie jest to typowe odświeżenie, bowiem oprócz usprawnienia warstwy audio-wizualnej autorzy pokusili się o dołożenie dodatkowej treści. Będą nowe misje, NPC, a także zakończenia. Więc nawet weterani będą mieli kilka powodów, aby prześledzić znaną historię raz jeszcze.

Assassin’s Creed: Valhalla – Gniew druidów

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX

Data premiery: 29 kwietnia

Producent: Ubisoft

Wydawca: Ubisoft

Wędrówki wokół Wielkiej Brytanii jeszcze Wam nie zbrzydły? To mam dla Was dobrą nowinę. Fabuła Assassin’s Creed Valhalla wydłuży się o kolejne godziny. Pierwsze duże rozszerzenie przeniesie nas do Irlandii. A tam czekają na nas zwariowani druidzi w świętym gaju, celtyccy władcy i nowe osiedla ludzi. Odkrywanie nowych regionów wiąże się z dodatkowymi misjami czy mnóstwem znajdziek. Po drodze poznamy wiele ciekawych osób, które albo się na nas rzucą z sierpem albo za kilka srebrników wybłagają pomoc.

Total War: Rome Remastered

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 29 kwietnia

Producent: Creative Assembly / Feral Interactive

Wydawca: SEGA

Total War Rome Remastered dosłownie wyskoczył znikąd. Fani strategii i RTS-ów na pewno nie będą mieli tego za złe firmie Sega. Ale czy doświadczymy tych samych emocji co 16 lat temu? Sądząc po oferowanych zmianach graficznych, na pewno świat gry będzie o wiele ładniejszy. Mapa świata ma być wyraźniejsza, aczkolwiek to na polu bitwy dojdzie do największych zmian. Zobaczy poprawione modele wojsk, obiektów otoczenia i nawet interfejs otrzyma lekka polerkę.

Returnal

Platformy: PS5

Data premiery: 30 kwietnia

Producent: Housemarque

Wydawca: Sony Interactive Entertainment

Doskonale wiemy, że gier ekskluzywnych na PS5 jest jak na lekarstwo. Returnal ma delikatnie poprawić te statystyki. Trailery nastrajają bardzo pozytywnie – rogalikowa gra akcji zyskuje w oczach za sprawą next-genowej grafiki i dynamicznej rozgrywki. Mam jednak wrażenie, że najmocniejszym punktem jest tu intrygująca fabuła. Nasza bohaterka awaryjnie wyląduje na planecie, na której jednym przeciwnikiem jest pętla czasu, a drugim tabun najdziwniejszych stworów.

Terminator: Resistance – Enhanced

Platformy: PS5

Data premiery: 30 kwietnia

Producent: Teyon

Wydawca: Reef Entertainment

Dla polskiego studia Terminator Resistance okazał się strzałem przynajmniej w 9. Przyzwoite oceny i dobra sprzedaż gry pozwoliła twórcom podjąć temat next-genowej aktualizacji. Na PS5 wprowadzi ona rozdzielczość 4K i 60 kl/s. Lista zmian uwzględni również ładniejsze tekstury, szybsze wczytywanie poziomów. Osoby korzystające z DualSense dodatkowo skorzystają z lepszych efektów wibracji podczas poruszania się i wymiany ognia.

Century: Age of Ashes

Platformy: PC – Steam

Data premiery: Do końca kwietnia

Producent: Playwing

Wydawca: Playwing

Kwiecień będzie sprzyjał nie tylko grywalnym tytułom, ale też darmowemu graniu. Pierwszy w kolejce do odebrania na Steam jest Century: Age of Ashes. To nietypowa gra multiplayer, gdzie zmagania rozgrywają się w powietrzu, przy pomocy smoków. Żartobliwie mówiąc, to taki Call of Duty w świecie fantasy, gdzie karabinów brak, ale smoczych kul jest pod dostatkiem. Już w wersji early access gra ma oferować kilka trybów rozgrywki i dopracowany system strzelania oraz manewrowania ognistym pupilem.

Scavengers

Platformy: PC – Steam

Data premiery: Do końca kwietnia

Producent: Midwinter Entertainment

Wydawca: Improbable

Do wyboru będzie jeszcze jedna bezpłatna gra, Scavengers. Nie powiem Wam, kiedy dokładnie zadebiutuje na Steam, lecz twórcy nadal podtrzymują zdanie, że do końca kwietnia. Czy warto czekać? Jeśli lubicie gry multi z trybem kooperacji to zaryzykuje stwierdzenie, że tak. Scavengers skupia się nie na jednym a dwóch elementach rozgrywki, czyli rywalizacji z przeciwną drużyną graczy i przetrwaniu w mroźnej dziczy. Teoretycznie możemy liczyć na sporą dawkę craftingu, walki z AI i elementów survivalowych. Mam nadzieję, że będzie można ulepić też bałwana.

Grzegorz Rosa Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry… Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry…