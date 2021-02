Premiery gier na nowy tydzień. 5 gier, które wpadną Wam w oko

Koniecznie zainteresujcie się premierami gier w obecnym tygodniu lutego. Większość to indyki, ale takich chyba jeszcze nie smakowaliście.

Nowy tydzień to nowe nadzieje na świetne premiery gier I powiem Wam, że w ostatnich dniach lutego pojawi się kilka ciekawych premier. Do wyboru do koloru, bo do kupienia będą gry z gatunku RPG, survival, builder-city i roguelike. Co dokładnie odpalimy na PC Xbox lub PlayStation?

Oto najciekawsze premiery gier lutego:

Curse of the Dead Gods

Platformy: PC, PS4, XONE, Switch

Data premiery: 23 lutego

Producent: Passtech Games

Wydawca: Focus Home Interactive

Wymaksowaliście już swoją postać w Hadesie? Będzie okazja przesiąść się na inny roguelike, przedstawiony w równie fantastycznym świecie. W poszukiwaniu bogactw i boskich mocy wpadniemy do podziemi, gdzie niebezpieczeństwa chodzą hordami. Przechadzki po ciemnych tunelach uatrakcyjnią losowo generowane lokacje i tytułowe klątwy, które wpływają na system walki i posiadany ekwipunek.

Persona 5 Strikers

Platformy: PC, PS4, Switch

Data premiery: 23 lutego

Producent: Omega Force

Wydawca: Atlus

Fani slasherów mogą szykować się na premierę spini-offu Persony 5. Najnowsza odsłona przetestuje szybkość klikania i taktyczny zmysł. Chociaż tym razem strategicznej mechaniki gry będzie o wiele mniej. Twórcy zastosowali dynamiczne walki zamiast turowych wymian ciosów. W trakcie wypełniania misji pozwiedzamy m.in. Tokio oraz Sapporo, gdzie poznamy wielu ciekawych NPC-ów.

Breathedge

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 25 lutego

Producent: RedRuins Softworks

Wydawca: HypeTrain Digital

Breathhedge jest już rozwijany na Steam od ponad 2 lat. W tym czasie zjednał sobie wielu graczy, zyskując bardzo pozytywne opinie. A te mogą być jeszcze lepsze, gdyż zobaczymy pełną wersje gry już 25 lutego. Kosmiczny survival doceniany jest za ciekawy humor, ładną oprawę graficzną czy rozbudowany system craftingu motywujący graczy do ciągłego przeszukiwania kosmosu.

The Architect: Paris

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 25 lutego (wczesny dostęp)

Producent: Enodo Games

Wydawca: Enodo Games

Za chwilę cały Paryż stanie przed nami otworem. Będziemy mogli zwiedzić jego najważniejsze dzielnice w trójwymiarze i podziwiać piękne widoki. Aczkolwiek The Architect: Paris nie jest grą o oglądaniu, a budowaniu miasta i jego modernizacji. Korzystając z pomocy inżynierów unowocześnimy architekturę Paryża, zwracając uwagę na określone cele misji i wskaźniki ekonomiczne.

Wigmund: The Return of the Hidden Knights

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 25 lutego (wczesny dostęp)

Producent: The Scholastics

Wydawca: The Scholastics

Jeśli nie słyszeliście jeszcze o Wigmund, to radzę Wam zacząć przyglądać się izometrycznemu RPG-owi. Na uwagę zasługuje zaimplementowany system walki, który nie polega na beznamiętnym wciskaniu przycisków myszy lub pada. Ciosy mieczem lub inną bronią białą wyprowadzane są poprzez właściwy ruch kontrolerem. Dodatkowo warstwę rozgrywki wzbogaca budowanie relacji z towarzyszami i poznawanie lore gry nie tylko poprzez wykonywanie misji.

Grzegorz Rosa Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry… Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry…