Premiery gier obecnego tygodnia. 5 ciekawych tytułów

Jak wygląda sytuacja z nowościami w aktualnym miesiącu? Już na początku kwietnia pojawi się kilka premier gier, choć nie spodziewajcie się wielkich zapowiedzi.

Jeśli chodzi o gry na ten tydzień, to wyraźnie spuścimy z tonu. Premiery gier w kwietniu docenią tylko fani konkretnych serii, uniwersum Gwiezdnych Wojen i staroszkolnych RPG. Niby niewiele a jednak w coś tam pograć można. Na najlepsze nowości miesiąca trzeba chwilkę poczekać.

Najlepsze premiery gier w kwietniu

Colony Ship

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 6 kwietnia

Producent: Iron Tower

Wydawca: Iron Tower

Coś Wam mówi Age of Decadence? Twórcy tej gry startują z wersją early access nowego projektu Colony Ship. To również przedstawiciel staroszkolnych RPG, z toną tekstu do czytania, turową mechaniką walki i szerokim systemem rozwijania drużyny. Powiedziałbym, że trochę przypomina pierwsze Fallouty, lecz z kosmicznym a nie apokaliptycznym settingiem. Świat gry ogranicza się do ogromnego statku, gdzie funkcjonują miasta i miejsca, do których nikt nie chce zaglądać. W każdym zakątku statku społeczność ludzi walczy o wpływy, władzę i przetrwanie, więc nie powinniśmy narzekać na brak pracy i możliwość zarobku.

Lost Words: Beyond the Page

Platformy: PS4, XONE, Switch

Data premiery: 6 kwietnia

Producent: Sketchbook Games

Wydawca: Modus Games

Z wyglądu mała, mobilna platformówka jak milion innych tytułów, gdzie trzeba skakać, zwiedzać i rozwiązywać łamigłówki. Aczkolwiek to tylko pozory. W prostej rozgrywce, twórcy ukryli poważny temat o radzeniu sobie ze śmiercią bliskiej osoby. Poruszającą historię przedstawiono w ramach dwóch światów – na stronach notatnika dziewczynki i w fantastycznych krainach, które uwieczniła w tekście. Skacząc między różnymi „wymiarami” historii mamy poznać jej punkt widzenia i z pomocą słów pokonać wszelkie przeciwności losu.

Oddworld: Soulstorm

Platformy: PC, PS4, PS5

Data premiery: 6 kwietnia

Producent: Oddworld Inhabitants

Wydawca: Oddworld Inhabitants

Najbardziej wyczekiwaną premierą kwietnia na pewno jest nowa część Oddworld. I nie dlatego, że będzie dostępna w aktualnym PS Plus. Przygodówka o zręcznościowym charakterze rozgrywki przebije wszystkie poprzednie odsłony dzięki szczegółowej oprawie graficznej i mroczniejszej fabule. Jako Abe ponownie będziemy musieli ocalić jak najwięcej swoich rodaków. A to nie będzie łatwe, bowiem po drodze natkniemy się na kartel Magoga, śmiertelne pułapki i zagadki.

Star Wars: Republic Commando

Platformy: PS4, Switch

Data premiery: 6 kwietnia

Producent: LucasArts

Wydawca: LucasArts

Trochę dziwna sprawa z tym portem strzelanki taktycznej sprzed 16 lat. Bo to nawet nie jest remaster, a niemal ta sama gra, tylko z podniesioną rozdzielczością. Czy to wystarczy konsolowcom, aby dać szansę Star Wars Republic Commandos? O ile jacyś fani tego uniwersum nie mieli jeszcze okazji do pogrania, to tak. Graficznie nie powali, schematyczną rozgrywką i ubogimi lokacjami również, ale jej siła przebicia tkwi w niesamowitym klimacie i odniesieniach do filmowej historii.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV

Platformy: PC, Switch

Data premiery: 9 kwietnia

Producent: Nihon Falcom Corp

Wydawca: NIS America

Na koniec naszej listy japońskie RPG z dużą domieszką fantasy. Trails of Cold Steel IV ma zwieńczyć historię rozpoczętą w 2013 roku. Poprowadzimy naszą drużynę ku nowym misjom i głównym celom gry – mamy odnaleźć ich mentora i powstrzymać kataklizm na kontynencie. Jak to w Japońskich RPG bywa, rozgrywka dzieli się niemal po równo na walkę turową i zwiedzanie ogromnych połaci terenów. Eksplorację urozmaicą minigierki i częste rozmowy z towarzyszami podróży.

Grzegorz Rosa Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry… Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry…