Najlepsze gry na PlayStation 5 według Metacritic

Metacritic to serwis służący do oceniania nie tylko gier, ale również m.in. filmów. Graczy interesują jednak rankingi i zestawienia dotyczące branży. Tych jest tam sporo, wiele z nich dotyczy poszczególnych platform i nie tylko. Rzućmy w takim razie okiem na najlepsze gry na PlayStation 5, które ukazały się w tym roku.

A 2023 rok był naprawdę ciekawy dla graczy. Nie można było narzekać na nudę, pojawiło się sporo hitów multiplatformowych, nie zabrakło trochę ekskluzywności, czy gier, które wciąż jedną nogą trzymały się poprzedniej generacji. Ostatecznie na rynku ukazała się cała masa świetnych produkcji, w które mogliśmy zagrać choćby na PS5. Jak myślicie, które gry okazały się najlepsze?

1. Baldur’s Gate 3

Nawet inne najlepsze gry na PlayStation 5 okazały się bez szans w starciu z gigantem, jakim jest Baldur’s Gate 3. Ocena na Metacritic to 96 punktów i tym samym produkcja nie ma sobie równych. To nie tylko najlepszy tytuł na PS5, ale i najlepsza gra tego roku w ogóle. Odpowiednia nagroda została już zresztą wręczona na gali The Game Awards 2023.

I trzeba przyznać, że tytuł ten należał się Wrotom Baldura jak mało komu. Produkcja Larian Studios wzbudziła ogromne zainteresowanie nawet u tych graczy, którzy na co dzień niekoniecznie spędzają wiele godzin przed komputerem czy konsolą. To w końcu nowe wcielenie klasycznej serii. Zachowano klimat, przygotowano świetną rozgrywkę, fabułę i bohaterów. Tej grze niczego nie brakuje!

2. Resident Evil 4

Niby remake, ale jednak ilość pracy włożona w Resident Evil 4 budzi ogromny podziw. Fani otrzymali ponowne wydanie gry, która tym razem skupia się bardziej na akcji, jednocześnie oferują przepiękną grafikę. Dodajmy do tego świetne przygotowanie techniczne tytułu i wydaje się, że otrzymaliśmy praktycznie całkowicie nowy tytuł, choć opierający się na hicie sprzed lat. Średnia ocen 93 punkty mówi sama za siebie!

3. Tetris Effect: Connected

Dobra, świetna i wyjątkowa — ale czy gra musi być zupełnie nowa, aby zdobyć uznanie graczy? Niekoniecznie, czego przykładem jest Tetris Effect: Connected. To kolejna wariacja na temat kultowej gry sprzed lat. Tym razem w wydaniu VR, które zostało wzbogacone o całą gamę efektów wizualnych i wodotrysków. Średnia ocen? 93 punkty na Metacritic. Trzecie miejsce zestawienia!

4. Street Fighter 6

Możemy zdradzić tajemnicę — Street Fighter 6 to jedyny przedstawiciel gatunku bijatyk w tym zestawieniu. Ale za to jakim! Kultowa marka powróciła w chwale, ponownie dostarczając nam genialnej rozgrywki i znanych bohaterów. Szósta odsłona serii zgarnęła średnią ocen wynoszącą 92 punkty i znalazła się tym samym w czołówce rankingu, choć poza podium. W nowym SF bawić mogą się wszyscy, ba — nie musicie być fanami serii, aby cieszyć się produkcją.

5. Cocoon

Debiutanckie gry poszczególnych deweloperów mogą przybierać różne formy. Jedne są udanymi produkcjami, innym niekoniecznie się powodzi. W przypadku Cocoon mamy do czynienia z przeuroczym hitem, który zebrał aż 92 punkty na Metacritic. Jest uroczo, ślicznie, są też owady i ciekawe zagadki.

6. Rogue Legacy 2

Jeżeli marzycie o dopracowaniu swojego „run’u” w grze typu roguelite, to Rogue Legacy 2 będzie idealnym wyborem dla takiego rodzaju rozgrywki. Tytuł ma średnią ocen na poziomie 90 punktów i idealnie rozwija oraz dopracowuje pomysły, które przedstawiono nam w pierwszej części. Każda śmierć bohatera to przejęcie pałeczki przez potomków, więc mamy do czynienia z dość standardowym podejściem do zabawy. Ta stoi mimo wszystko na wysokim poziomie.

7. Moss: Book 2

Niektórzy gracze sądzą, że zakup drugiej edycji zestawu VR od Sony nie ma sensu. Moss: Book 2 to dowód na to, że ten gadżet jest nie tylko przydatny, ale można na nim zagrać w świetne produkcje. Omawiany tytuł może pochwalić się średnią ocen Metacritic na poziomie aż 90 punktów. Oferuje znajomą rozgrywkę ze świetnym systemem walk czy łamigłówek.

8. Marvel’s Spider-Man 2

Nowy Spider-Man otrzymał na Metacritic 90 punktów. Dla wielu graczy to właśnie Spider-Man 2 powinien był sięgnąć po statuetkę dla najlepszej gry roku na The Game Awards. Tak się jednak nie stało, a tytuł Insomniac Games nie otrzymał żadnej nagrody. Nie przeszkodziło mu to jednak w dotarciu do 8. miejsca najlepszych gier tego roku na PlayStation 5. Ekskluzywny tytuł od Sony ma wszystko to, za co gracze pokochali pierwowzór, a nawet więcej. Tym razem superbohaterów jest dwóch, a i akcji jakby trochę więcej.

Produkcja radzi sobie też świetnie z wykorzystywaniem potencjału PS5, widać to choćby podczas korzystania z systemu szybkiej podróży. Nasza recenzja gry jasno dowodzi, że jest to obowiązkowy tytuł dla posiadaczy tej konsoli.

9. Talos Principle 2

Talos Principle 2 ze średnią ocen Metarcitic na poziomie 90 punktów ląduje na 9. miejscu zestawienia. W tym wypadku mamy do czynienia z grą FPP, która nie jest typową strzelanką, a raczej produkcją przepełnioną zagadkami logicznymi, a także… filozoficznymi przemyśleniami. To gra zdecydowanie dla tych, którzy podczas rozgrywki chcieliby nieco pomyśleć. Nie tylko nad rozwiązywaniem zagadek, ale również nad samym sobą…

10. Dead Space

Oryginalna premiera Dead Space miała miejsce lata temu, a gra od tego czasu była wspominana jako jeden z najlepszych growych horrorów w historii. Czy w takim razie remake mógł się nie udać? Teoretycznie zawsze da się coś popsuć, jednak nie w tym wypadku. Dead Space Remake z 2023 roku (89 punktów na Metacritic) to genialna gra, idealnie przekładająca pierwowzór na współczesne realia.

Z jednej strony wszystko jest tu tak, jak dawniej, ale lepiej. Grafika jest cudowna, rozgrywka nadal bawi, a elementy mające straszyć — straszą. To kawał brutalnej historii osadzonej w mrocznych, kosmicznych realiach. Klimat wysypuje się z ekranu niemal tak, jak potwory z szybów wentylacyjnych na naszego bohatera.

11. Red Matter 2

Red Matter 2 to tytuł dla posiadaczy zestawu VR. Gra zebrała dobre recenzje i opinie (średnia Metacritic 89 punktów) i oferuje doprawdy interesującą rozgrywkę. Klimat Zimnej Wojny został połączony z rozwiązywaniem wielu ciekawych zagadek, a całość zaserwowano w wyjątkowej oprawie audiowizualnej.

12. Resident Evil 4: Separate Ways

Resident Evil stanowiło niezwykle istotny element tegorocznego krajobrazu branży gier wideo. Nie dość, że remake czwartej odsłony wyszedł genialnie, to równie dobry okazał się dodatek. Resident Evil 4: Separate Ways ma na Metacritic średnią ocen na poziomie 88 punktów i to jedna z najlepszych rzeczy, jaka przytrafiła się graczom PlayStation w 2023 roku.

13. Diablo 4

Z oceną na poziomie 88 punktów Metacritic, w zestawieniu najlepszych gier na PS5 znalazło się Diablo 4. Tegoroczna kontynuacja kultowej serii zainteresowała miliony graczy na całym świecie i na różnych platformach. Warto zauważyć, że next-genowe Diablo prezentuje się znakomicie, a rozgrywka na PS5 to czysta przyjemność.

Oczywiście, nie obyło się bez okazjonalnych narzekań części graczy. Bilans czy pewnie uszczerbki to jedno, ale całościowo nowe Diablo się po prostu broni.

14. Monster Hunter Rise Sunbreak

Dodatek do gry Monster Hunter Rise, czyli Sunbreak otrzymał 88 punktów na Metacritic. Rozszerzenie podołało bardzo trudnemu zadaniu, jakim jest ponowne zainteresowanie weteranów serii do gry. W tym wypadku misja powiodła się całkowicie, a gracze ponownie wyruszyli do rozgrywki, aby rozprawić się z potworami. A tych w Monster Hunter Rise absolutnie nie brakuje.

15. Final Fantasy XVI

Najnowsza odsłona kultowej serii, czyli Final Fantasy XVI otrzymało na Metacritic 87 punktów. Tegoroczna odsłona to póki co tytuł ekskluzywny na PS5 i jednocześnie jedna z najlepszych gier, które ukazały się na tej konsoli w mijającym roku. Więcej akcji, kolejny raz zerwanie z turowością i ciekawy klimat, który ma wiele wspólnego z Grą o Tron — czy fani byli zadowoleni z takiego połączenia?

Bezwzględnie, choć produkcji daleko do „najlepszego Final Fantasy” w historii. To nadal świetna produkcja i poniekąd ważny tytuł dla wszystkich posiadaczy PS5. Co by nie mówić, jeden z niewielu tytułów na wyłączność.

16. Alan Wake 2

Najlepsze gry na PlayStation 5 to prestiżowe zestawienie, w którym nie mogło zabraknąć jednej z najgorętszych premier tego roku. Dlaczego na tak odległym miejscu? Wynika to z pewnością z konkurencji, która była niezwykle silna. Tak czy inaczej, Alan Wake 2 zdobył 87 punktów na platformie Metacritic i znalazł się w zestawieniu.

Gra zdecydowanie spełniła pokładane w niej nadzieje. Oryginał został również przewyższony pod względem klimatu grozy i niespotykanego wcześniej ładunku emocji, którego doświadczamy podczas rozgrywki. No i ta oprawa… Przepiękna gra!

Najlepsze gry na PlayStation 5 – co powinno wygrać?

Czy zgadzacie się z rankingiem? Ten został przygotowany na podstawie średniej ocen z serwisu Metacritic. Wpływ na niego miały wszystkie oceny, ale w dalszym ciągu ktoś może się nie zgadzać. Alan Wake 2 za nisko, Baldur’s Gate 3 za wysoko? Który tytuł powinien wygrać?