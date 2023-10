Alan Wake 2 na PS5 w promocji. Sposób na tańsze kupno gry w PS Store

Alan Wake 2 wylądowało właśnie na PC, PS5 oraz Xbox Series. Posiadacze konsol od Sony muszą zapłacić za nowość dokładnie 259 zł w PS Store. I pewnie wielu się skusi, ponieważ tytuł wypadł bardzo pozytywnie w recenzjach. Zerkając szybko na Metacritic… tam edycja na PlayStation 5 posiada 37 recenzji, z których średnia wynosi 88/100. Można powiedzieć, że całkiem nieźle. No dobra, skoro już zdecydowaliście się na zakup, możecie być do przodu o około 44 zł. Oto sposób, by doładować portfel kwotą 270 zł. Za doładowanie zapłacicie tylko 227 zł z groszami. Po kupnie gry za 259 zł zostanie Wam jeszcze 11 zł w portfelu, które możecie dołożyć sobie do innej gierki.

Alan Wake 2 taniej w PlayStation Store. Najpierw doładuj portfel

Jednym z lepszych sklepów oferujących tanie karty podarunkowe do PS Store jest Instant Gaming. Tam kupimy doładowania bez żadnej prowizji za płatność, więc podane poniżej ceny są ostateczne i nieobarczone niespodziankami.

Więc skoro Alan Wake 2 kosztuje w PS Store 259 zł, kup doładowania na taką lub wyższą kwotę. Polecam kombinację: 2 karty 100PLN oraz 1 karta 70PLN. Skorzystaj z linków poniżej:

Kody na doładowania otrzymasz od razu po dokonaniu płatności. Należy nimi doładować portfel w PlayStation Store.