Oto najgorsze gry 2023 roku. Zwycięzca mógł być tylko jeden

Serwis Metacritic to największy zbiór ocen recenzentów i graczy z całego świata. Bogata biblioteka wszystkich premier pozwala sprawdzić, jak przyjęte zostały poszczególne gry. Pozwala to również stworzyć zestawienia najlepszych tytułów — i ich odpowiedników po drugiej stronie skali ocen. Oto najgorsze gry 2023 roku według not dziennikarzy. Jest z czego (nie) wybierać.

Najgorsze gry 2023 roku według Metacritic

Mówi się, że 2023 rok był dla branży czymś znakomitym i nie sposób się nie zgodzić. Na rynku pojawiła się masa świetnych gier. Praktycznie każda żyjąca jeszcze platforma otrzymała jakąś grę wartą uwagi. PlayStation 5 miało swój tytuł ekskluzywny, czyli Spider-Man 2, na pecetach królował Baldur’s Gate 3 (na PS5 zresztą też), gracze Xbox cieszyli się tym razem multiplatformowym Alanem Wake’em 2, a Nintendo jak zwykle miało Zeldę i Mario.

Okej, to najlepsze gry — a co z najgorszymi? Wbrew pozorom w ciągu roku pojawiło się kilka tytułów, którym daleko było do pozytywnych ocen recenzentów. Z tej okazji serwis Metacritic przygotował specjalne zestawienie niesławnych produkcji mijających 12 miesięcy. Oto najgorsze gry 2023 roku według wystawionych ocen:

The Lord of the Rings: Gollum – 34

Flashback 2 – 35

Greyhill Incident – 38

Quantum Error – 40

Testament: The Order of High-Human – 41

Crime Boss: Rockay City – 43

Hellboy: Web of Wyrd – 47

Gangs of Sherwood – 48

Loop8: Summer of Gods – 49

Gargoyles Remastered – 49

Jak widać, niezbyt zaszczytne pierwsze miejsce przypadło grze z uniwersum Władcy Pierścieni. Tytuł opowiadający historię Golluma był doprawdy nieudany, choć wtórowało mu również kilka innych produkcji. Nie były to jednak bardzo głośne produkcje — nawet słabo oceniane Modern Warfare 3 nie wdarło się do tego zestawienia.

Jeżeli nie interesują was tak złe produkcje, to rzućcie okiem na bardziej pozytywne rankingi. Tu znajdziecie najlepsze gry na PlayStation 5, a zaraz potem możecie sprawdzić, w które gry z 2023 warto zagrać na Xbox Series X|S. Gwarantujemy, że są to znacznie lepsze tytuły.