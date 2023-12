Najlepsze gry na Xbox Series X|S w 2023 roku. Te tytuły pokochali gracze

Spis treści:

2023 rok był świetnym czasem dla graczy zarówno na PC, jak i konsolach. Wiele świetnych tytułów sprawiło, że ciężko było ograć je wszystkie. Nie inaczej wyglądało to w przypadku konsol Xbox Series X|S. Na urządzenia Microsoftu ukazało się sporo świetnych gier, jednakowo multiplatformowych, czy choćby w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Które z nich zebrały najlepsze oceny na Metacriticu? Oto zestawienie prezentujące najlepsze gry na Xbox Series X|S na podstawie średniej ocen.

10. Persona 4 Golden – 89 punktów

Ciężko jednoznacznie określić, czym jest Persona 4 Golden. To z pewnością genialny mix gatunków, w którym znaleźć można japońską charakterystykę RPG, sporo rozbudowanych elementów detektywistycznych, czy wreszcie klimat szkoły średniej rodem z filmów, czy seriali o podobnej tematyce. To bez wątpienia spora garść zabawnych elementów, scen i dialogów, które zostają w pamięci na długo. 89 punktów na Metacritic sprawia, że tytuł otwiera topową 10 najlepszych gier na Xboksa w tym roku.

9. Resident Evil 4: Separate Ways – 89 punktów

Twórcy serii Resident Evil pokazali (i wciąż pokazują) jak należy robić remake’i i odświeżone wersje gier. Do tego bogatego portfolio można teraz dodać również odświeżanie DLC. Separate Ways to wyczekiwane rozszerzenie do czwartej odsłony Resident Evil (wydanej ponownie w tym roku), które wprost idealnie spełnia oczekiwania graczy. Tytuł gwarantuje kilka godzin soczystej zabawy i historię, którą opowiedziano niemal idealnie. Metacritic pokazuje notę 89 punktów — nieźle!

8. Cocoon – 89 punktów

Cocoon ze średnią ocen na poziomie 89 punktów melduje się na 8. pozycji rankingu najlepsze gry na Xbox Series X|S w 2023 roku. Chociaż nie jest to typowy przedstawiciel segmentu AAA, to nie bez powodu gra zdobyła również uznanie np. na PlayStation 5. Mamy tu bowiem do czynienia z zaskakująco wciągającym światem zagadek, uroczej grafiki i owadów. Gra z serii „po prostu spróbuj, warto”.

7. Dead Space – 89 punktów

Ważny, duży remake na liście. Najlepsze gry na Xbox Series X|S to również i odświeżone hity, a pierwszym tego przykładem jest Dead Space. Oryginalna premiera sprzed lat była dużym wydarzeniem dla fanów gier akcji i horrorów. Odświeżona gra, w zasadzie zrobiona od nowa też nie przeszła bez echa, zdobywając uznanie fanów, recenzentów jak i nowych graczy. Ci mogli nie załapać się na pierwotną premierę, ale remake idealnie im ją zastąpił. 89 punktów na Metacritic i powszechne uznanie — jeden z najlepszych horrorów tego roku, a może i w całej historii!

6. Street Fighter 6 – 90 punktów

Legenda powraca i to w świetnym stylu — średnia not Metacritic na poziomie 90 punktów mówi sama za siebie. Doprawdy świetna sztuka udała się twórcom, którzy postanowili w tym roku sprezentować nam genialną bijatykę. Ta cieszy oko na konsolach nowej generacji, bawi tak samo jak zawsze, a może nawet i lepiej. Gra nie tylko „oddaje” – najnowszy Street Fighter po prostu na nowo wyznacza trend i podnosi i tak wysoko zawieszoną poprzeczkę.

5. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – 91 punktów

Przy okazji gali The Game Awards uznano Cyberpunk 2077 za najlepszą rozwijaną i wspieraną grę. Idealnym tego dowodem jest nie sama statuetka, a dodatek Phantom Liberty, wydany w tym roku. Choć mowa o „tylko” DLC, to produkcja zaprezentowała nam nową, wciągającą historię z genialnymi kreacjami aktorskimi. Jeżeli inne dodatki do gier mają tak wyglądać, to biorę je w ciemno już teraz. Zobaczcie sami — aż 91 punktów Metacritic.

4. Resident Evil 4 – 91 punktów

Remake Resident Evil 4 okazał się sukcesem, a przecież twórcy mieli nie lada zadanie do wykonania. Mierzenie się z tak kultowym kodem źródłowym to trudna sztuka. Wybrnęli z tego znakomicie, dostarczając świetny produkt. Największe zalety tej gry ocenionej na 91 punktów to wierne oddanie hołdu oryginałowi, jak i świetne dostosowanie go do panujących realiów. Gra stawia niemałe wyzwanie, wygląda cudownie i wiele rzeczy zwyczajnie poprawia.

Szkoda tylko, że polscy gracze nie doczekali się (ponownie!) lokalizacji, choćby kinowej.

3. Diablo 4 – 91 punktów

2. Wiedźmin 3: Dziki Gon Edycja Kompletna – 94 punkty

Srebrny medal przypadł nie byle komu, bo powędrował do naszego dobra narodowego, jakim jest Wiedźmin. Najlepsze gry na Xbox w historii z pewnością nie obyłyby się bez trzeciej części trylogii, ta znalazła się w zestawieniu nawet w 2023 roku. Jak to możliwe, skoro premiera oryginału miała miejsce jeszcze w 2015 roku?

Wynika to oczywiście z faktu wydania kompletnej edycji gry na konsole najnowszej generacji, w tym również Xbox Series X|S. To oczywiście nie tylko podstawowa gra i dodatki fabularne, lecz również poprawiona grafika i specjalne tryby, które zostały dostosowane do najnowszego sprzętu.

1. Alan Wake 2 – 94 punkty

Oryginalna odsłona przygód pisarza ukazała się pierwotnie na konsolach Xbox 360. Dwójka po latach wróciła, tym razem od razu jako tytuł multiplatformowy. Nie zmieniło to jednak faktu, że właśnie na Xboksach gra zdobyła największe uznanie. Tak przynajmniej sugeruje średnia ocen, która na Metacritic wyniosła aż 94 punkty. Oto najlepsza gra na Xbox Series X|S w 2023 roku.

Mocny i mroczny klimat potrafi wystraszyć, a Alan Wake 2 cieszy również oko za sprawą wspaniałej oprawy. Ta na konsolach nowej generacji prezentuje się genialnie. Nie dziwi zatem fakt, że to właśnie ten tytuł znalazł się na pierwszym miejscu. Praktycznie same pozytywne opinie nie wzięły się znikąd!

Xbox miał wiele do zaoferowania

Choć rok powoli się kończy, to długo będziemy go wspominać. Wiele świetnych premier bezsprzecznie zapisze się w naszej pamięci, a najlepsze gry na Xbox Series X|S są dowodem, że branża jest w niezłej kondycji — a przynajmniej część twórców i deweloperów. Które pozycje waszym zdaniem zasłużyły na uznanie?