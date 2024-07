Wielka seria z PS3 powróci na PS5? Fani są już wniebowzięci

W sieci da się znaleźć wiele pozytywnych westchnięć ulgi – Sony najwyraźniej nie zapomniało o Motorstorm. Szkoda tylko, że to na razie domysły.

Zanim przejdziemy do spekulacji, plotek i domysłów muszę podkreślić, że są właśnie tym – spekulacjami, plotkami i domysłami. Dlatego też radzę zachować zdrowy dystans i nie cieszyć się tymi informacjami tak, jak wiele osób na Reddicie, które nie za bardzo znają się na tym, jak należy podchodzić do przecieków.

Motorstorm powraca na PS5?

Sytuacji nie ratuje fakt, że to nawet nie tyle przecieki, ile domysły, choć wzięły się od tych pierwszych. Zacznijmy może od początku, czyli od powrotu do 2022 roku. Wtedy informator znany jako Oops Leaks zdradził, iż Sony ma pracować nad nową częścią uwielbianej serii Motorstorm. Cykl ten zaczął żywot jako jedna z niewielu rajdowych marek Sony na PS3 i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Nic dziwnego, że później powstały kontynuacje i spin-offy.

“Trójka” w postaci Motorstorm Apokalipsa również wydana została na PS3 i najwyraźniej wtedy seria umarła, albo przynajmniej odeszła w zapomnienie. Ale czy na pewno? Po przeciekach z 2022 roku nie dostaliśmy żadnych innych konkretów. Teraz jednak do zespołu Lucid Games (Destruction Allstars i Switchblade) dołączył Nick Pope, który został “głównym projektantem obsługi pojazdów”. Wcześniej współpracował m.in. z Firesprite, które miało zajmować się kolejnym Twisted Metal.

W tym wszystkim nie ma więc żadnych konkretów, bo są głównie domysły. Przecieki z 2022 roku sugerowały, że za nowe Motorstorm odpowiada właśnie Lucid Games. Pope, który niedawno dołączył do zespołu w roli projektanta modelu jazdy, potwierdza tym samym, że deweloperzy pracują nad jakąś grą wyścigową. Dla wielu osób w sieci oznaczać to może, iż chodzi właśnie o Motorstorm. Z drugiej strony twórcy, jak na razie, specjalizują się właśnie w grach wyścigowych.

Ale że jeszcze Twisted Metal?!

Plotki pochodzą z Reddita, gdzie post projektanta z LinkedIn został opublikowany. Osoba, która jako pierwsza zaczęła zgadywać, że może chodzić o Motorstorm, poinformowała również, że “Twisted Metal może zostać ujawniony we wrześniu”, ale… nie ma na to szans. Gra faktycznie powstawała, ale niemal nieomylny insider Jason Schreier jakiś czas temu potwierdził zwolnienia z zespołu i kasację projektu. Sam do końca nie wiem, skąd w ogóle wzięła się informacja o potencjalnym Twisted Metal… Niemniej fani w wątku wierzą, że tym razem może naprawdę chodzić o powrót kultowej serii wyścigów terenowych z PS3.

Źródło: Reddit