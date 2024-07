Jeżeli znudziła się wam mapa świata w ostatniej części Grand Theft Auto, to mam dla was świetną wiadomość. W sieci pojawił się mod do GTA 5, który całkowicie zmienia dostępną lokację. Tym razem Los Santos musiało ustąpić miejsca słonecznemu Miami rodem z gry Driv3r. Pora wybrać się na wycieczkę, bo jest sporo do zobaczenia!