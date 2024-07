Pamiętacie serię Paper Mario znaną z konsol Nintendo? Na PC powstaje tytuł, który mocno nawiązuje stylistyką do znanej serii. Pierwszy rozdział, jako samodzielna gra za darmo, jest już dostępny do pobrania na Steam.

Gry za darmo czekają na Steam, a oto kolejna z nich, którą warto mieć w swojej bibliotece. Po polecanym dzisiaj tytule wypełnionym akcją oraz smokami oraz horrorze z bestią na polskiej wsi pora na totalnie inne klimaty. Będzie cukierkowo, bajecznie, ale niech Was to nie zwiedzie. W Escape from Ever After: Onboarding rozprawimy się z kapitalizmem i koropracjami.

Lubisz Paper Mario? Ta gra za darmo jest dla Ciebie

Onboarding to w zasadzie Prolog przedstawiający pierwszy rozdział gry Escape from Ever After. Został on wydany na Steam nie jako demo, a osobna bezpłatna gra. Widać po pierwszych recenzjach, że szykuje się naprawdę udana produkcja. Póki co aż 95% graczy poleca pobrać Onboarding, a jest to naprawdę rewelacyjny wynik.

Co tak spodobało się graczom? Wystarczy spojrzeć na zwiastun, to wiele się wyjaśni. Ta przygodowa gra RPG zainspirowana klasycznymi tytułami Paper Mario wygląda cudownie. Wcielamy się tutaj w bohatera, który wraz z innymi postaciami z baśni i książek musi przeciwstawić się kapitalizmowi.

Twórcy obiecują rozległe światy pełne pobocznych zadań, skarbów do odkrycia oraz sekretów. Walki toczymy w systemie turowym, ale są one bardzo dynamiczne. Klimatu dopełnia jazzowa i big band’owa ścieżka dźwiękowa.

W Escape from Ever After: Onboarding możemy przejść pierwszy rozdział niewydanej jeszcze gry. Odwiedzimy ukazany w krzywym zwierciadle świat “Trzech małych świnek”, w którym korporacja Ever After Inc. zleciła zwierzakom zniszczenie lasu i budowanie mieszkań ze słomy, patyków i cegieł.

Źródło: Steam, opracowanie własne