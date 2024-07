Nowy Driver powstaje? Ubisoft potwierdza prace nad nową grą

Bardzo prawdopodobne, że za jakiś czas powróci seria Driver. Firma Ubisoft potwierdziła, że trwają obecnie prace nad kilkoma ekscytującymi projektami związanymi z marką gier samochodowych. Chociaż seria od lat nie otrzymała niczego nowego, to już wkrótce może to ulec zmianie. Co konkretnie wiemy na temat nowej produkcji?

Driver powróci? Ubisoft potwierdza, że coś jest na rzeczy

Minęło już kilkanaście lat, odkąd po raz ostatni mogliśmy zagrać w pełnoprawną odsłonę serii Driver — wówczas o podtytule San Francisco. Od tego czasu w temacie serii zapanowała cisza, a przynajmniej na rynku nie pojawiło się zupełnie nic nowego, czego faktycznie oczekiwali gracze. Jeszcze nie tak dawno temu Ubisoft próbował stworzyć aktorski serial na podstawie gry. Ten miał zostać wyprodukowany we współpracy z platformą Binge. Wiemy już, że produkcja nie dojdzie do skutku.

Nie ma jednak tego złego. Po poinformowaniu o zawieszeniu produkcji serialowej francuski gigant wyznał, że opracowywane są zupełnie inne, równie ekscytujące projekty. O czym konkretnie mowa?

Ubisoft wyjawił, że aktywnie pracuje nad innymi projektami związanymi z serią Driver. Chociaż nie podano szczegółów, to firma zapowiedziała, że w niedalekiej przyszłości możliwe będzie wyjawienie większej ilości informacji. To sugeruje nam, że na rzeczy może być temat związany z nową grą. To już najwyższa pora na to, aby na rynek wreszcie trafiła nowa odsłona tej uwielbianej swego czasu serii.

Swoją drogą to ciekawe, że Ubisoft ma naprawdę kilka genialnych serii w portfolio, na których powrót czekamy od lat. Jest Splinter Cell, jest też Prince of Persia – w pełnoprawnej odsłonie, a nie 2D. Jest na co czekać.

Źródło: videogameschronicle.com