Wielki hit Rockstar trafi do Xbox Game Pass? Fani GTA zacieraja ręce

Możliwe, że abonament Xbox Game Pass szykuje się na wielki powrót. I to nie byle jaki, bo mowa o produkcji od Rockstar Games, która nie tak dawno opuściła usługę. Jeżeli są na sali fani GTA, to może wkrótce pojawią się dla was naprawdę dobre wieści. Coś wprost idealnego przed premierą szóstej odsłony kultowej serii…

GTA 5 trafi do Xbox Game Pass – ponownie?

Najnowsze plotki sugerują, że wkrótce do abonamentu Microsoftu ma trafić jedna z najpopularniejszych gier w historii. Gracze zauważyli ostatnie aktualizacje oprogramowania Rockstar co może sugerować, że za jakiś czas w Xbox Game Pass pojawi się… GTA 5. Tak, dokładnie ta odsłona, która nie tak dawno przecież w abonamencie była już dostępna. Okazuje się, że jej powrót jest całkiem możliwy i realne jeszcze w najbliższych miesiącach.

Today's Rockstar Games Launcher update added support for the Xbox PC app, gearing up for #GTAV arrival on Xbox PC Game Pass. https://t.co/5QQyALDlZe — Tez2 (@TezFunz2) March 18, 2025

Mówi się, że Rockstar miałby w ten sposób podkręcić atmosferę przed planowaną premierą szóstej części w drugiej połowie tego roku.

Na razie brak konkretów na temat powrotu piątej odsłony GTA do abonamentu. Wiemy jednak, że apka Rockstara otrzymała wsparcie dla gier z aplikacji Xboksa i jest to wystarczający znak sugerujący, że coś jest na rzeczy.

Źródło: Portal X