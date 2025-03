GTA 5 Enhanced to najgorzej oceniana gra z serii na Steam

Grand Theft Auto V Enhanced zadebiutowało na początku bieżącego miesiąca. Od tamtego momentu standardowe GTA V funkcjonuje jako GTA V Legacy. Wspominaliśmy też o ulepszeniach; Rockstar Games zapewniło ray tracing, wsparcie dla technologii NVIDIA DLSS 3 oraz AMD 3, jak również oficjalną kompatybilność z kontrolerem DualSense. Szybko okazało się jednak, że coś poszło bardzo nie tak. Zwiastowało to już porównanie graficzne obu edycji, które pokazało, że różnice nie są wcale takie duże.

GTA 5 Enhanced najgorzej ocenianą grą z całej serii na Steam

Posiadacze GTA V na Steam mogli przejść na ulepszoną wersję za darmo, zaś nowi gracze muszą ją kupić – obecnie w promocji za połowę ceny do 20 marca. Wygląda jednak na to, że nie warto. Grand Theft Auto V Enhanced trafiło do sklepu Steam 4 marca, ale już kilka dni później osiągnęła niezbyt chlubny rekord. Zaledwie 52% recenzji użytkowników jest pozytywnych, co czyni ją najgorzej ocenianą grą z serii GTA na platformie Valve. Dla porównania, Grand Theft Auto III – Definitive Edition ma 66% pozytywnych ocen.

Najczęściej powtarzającą się skargą jest problem z migracją postaci pomiędzy wersjami gry. Wielu graczy twierdzi, że Rockstar nie pozwala przenieść postępów, co oznacza oczywiście konieczność zaczynania od zera. Inni skarżą się na mikropłatności i poniekąd zmuszanie graczy do ponownego inwestowania w swoje postacie. Problemy mają także użytkownicy, którzy używali modów. Według niektórych opinii społeczności Rockstar blokuje konta z modyfikacjami przed migracją. Nie jest to jednak oficjalnie potwierdzone.

Mimo narzekań, w kwestii popularności GTA V Enhanced nie ma na co narzekać. Według danych serwisu SteamDB, w chwili przygotowywania tej wiadomości w grze bawi się ponad 120 tysięcy osób, a rekord osiągnięto sześć dni temu. Wówczas grało równocześnie aż 187 tysięcy użytkowników.

Źródło: Dexerto