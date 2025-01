Metro 4 wycieka i szykuje się rewolucja. Jest też zwiastun “Stalkera w kosmosie”

Nowe informacje o Metro 4 pojawiły się w sieci i to z zaufanego źródła. Dowiedzieliśmy się co nieco o produkcji i planach twórców.

Metro 4 powstaje i to akurat wiemy od jakiegoś czasu. Nie wiemy za to nic więcej – włącznie z zamiarami deweloperów czy potencjalną fabułą. Jeden z insiderów bardzo dobrze poinformowanych w temacie nowych gier 4A Games uchylił rąbka tajemnicy. Wcześniej dzielił się ze społecznością nieopublikowanymi materiałami z poprzednich części, przeciekami, a nawet opublikował zwiastun anulowanego (nie do końca, ale o tym za chwilę) projektu EOLLA, czyli “Stalkerze w kosmosie”. Teraz wziął się za nowe Metro, które nie ma jeszcze tytułu, więc będziemy je określać w ten właśnie sposób.

Projekt EOLLA i Metro 4

Wedle informacji, 4A Games rozpoczęło prace nad kolejną częścią uwielbianej serii w 2020 roku. Początkowo miała to być gra osadzona w otwartym świecie, lecz zrezygnowano z tych planów. Wydaje się, iż mówimy teraz o liniowej historii podzielonej na większe lokacje, jak w przypadku Metro Exodus. Gracze mają tym razem trafić ponownie do Moskwy i do tamtejszych tuneli metra. Produkcję zrestartowano w drugiej połowie 2022 roku, więc istnieje spora szansa, że w tym roku dostaniemy coś oficjalnego.

Szykuje się też spora rewolucja – twórcy porzucili Artema, głównego bohatera poprzednich części. Teraz mamy wcielić się w zupełnie nową postać, ale nie znamy szczegółów. Twórcy zaplanowali odwiedzenie wielu znanych fanom lokacji, a także powrót ugrupowania Hanza. Na razie o Metro 4 to byłoby na tyle.

Z pobocznych informacji 4A Games rzekomo powróciło do tematu projektu EOLLA. Pod koniec 2023 roku deweloperzy mieli od nowa zacząć pracować nad tytułem, który wcześniej skasowano w 2015 roku. Jeśli ciekawi Was niedawno opublikowany zwiastun starszej wersji gry, możecie obejrzeć go poniżej.

Źródło: Reddit