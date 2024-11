STALKER 2 słabo działa? Całą kolekcję Metro kupicie niemal za grosze

Metro 2033 na podstawie bestsellerowego cyklu powieści Dmitrija Głuchowskiego to nie tylko postradziecki i postapokaliptyczny klimat rodem ze STALKERA, ale i po prostu świetne gry. Teraz warto je kupić jak nigdy wcześniej.

Metro 2033 w trzech częściach w oczekiwaniu na załatanie STALKER 2

Nie będę ukrywał, że STALKER 2 to naprawdę dobra gra. Sam w końcu w recenzji pisałem, iż to “STALKER taki, jaki był wiele lat temu, ale znacznie rozwinięty. Fani się odnajdą, a dla samego klimatu polecam tę przygodę tak naprawdę każdemu. Choć może po paru łatkach”. I właśnie te łatki mogą zniechęcić wielu fanów tego typu klimatów. Jeśli nie gracie na najnowszym PeCecie, gra zapewne działa Wam… słabo. Jest na to sposób, ale można też skusić się na nadrobienie trzech części serii Metro w oczekiwaniu na duże aktualizacje od GSC Game World.

Metro 2033, Metro: Last Light oraz Metro Exodus to trzy części traktujące o przygodach Artema w zniszczonej wojną atomową Rosji. Tak naprawdę każda z tych pozycji jest warta ogrania. Każda kolejna część odsłania przed graczami nie tylko kolejne rozdziały bezpośrednio kontynuowanej historii, ale również wprowadza znaczne usprawnienia rozgrywki. Dość powiedzieć, że Last Light mocno rozwinęło pomysły z pierwszej części, a Exodus to już niemal gra z otwartym światem.

Czemu o tym piszę? Bo na Instant-Gaming możecie je wszystkie kupić za niewielkie pieniądze. Warto szczególnie teraz – nie tylko z uwagi na promocję, ale również w trakcie oczekiwania na poprawę stabilności i jakości STALKER 2.

Wszystkie gry zgarniecie w wydaniu na Steam. Redux Bundle oferuje Wam dostęp do kompletnych i odświeżonych wydań pierwszych dwóch części. Z kolei Metro Exodus Gold Edition to pełne wydanie “trójki” z kompletem DLC. Łącznie wsiąknięcie do tego świata nawet na ponad 40 godzin. Idealnie w oczekiwaniu na załatanie STALKERA 2 i nadrobienie zaległości.

