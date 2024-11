Zespół deweloperski odpowiadający za produkcję Marvel’s Wolverine przeszedł spore zmiany. W sieci pojawiła się informacja, że jakiś czas temu projekt opuścił jego dyrektor kreatywny. Ten miał pójść do konkurencji, a konkretniej do rodziny Xbox. Teraz pracuje nad Perfect Dark dla konsol Microsoftu.

Duże zmiany w zespole Marvel’s Wolverine

Zmiany na ważnych stanowiskach przy tworzeniu gier nie zawsze zwiastują coś dobrego – z drugiej strony nie oznaczają też niechybnej tragedii. W przypadku nadchodzącego dzieła od Insomniac Games doszło do sporej roszady. Z zespołem deweloperskim pożegnał się bowiem dyrektor kreatywny produkcji, który co ciekawe, poszedł w kierunku konkurencji. I to tej bezpośredniej, bo mówi się, że Brian Horton opuścił projekt jeszcze tego lata i zaczął działać w jednym ze studiów powiązanych z Xboksem.

Według doniesień serwisu Game File, dyrektor ma obecnie pracować nad Perfect Dark, tytułem ekskluzywnym rodziny Microsoftu.

No dobrze, wiemy, że pewna postać opuściła swoje stanowisko. A kto zajmie jej miejsce? W tym wypadku możemy liczyć na duet dwóch osób, które są już graczom jak najbardziej znane. W zespole zameldowali się bowiem Marcus Smith (dyrektor kreatywny) i Mike Daly, który objął stanowisko dyrektora gry. Panowie mieli okazję pracować razem m.in. przy Ratchet & Clank: Rift Apart. Tworzenie ciekawych opowieści na PlayStation nie jest im zatem obce, a my możemy oczekiwać, że projekt jest w dobrych rękach.

